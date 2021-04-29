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Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото

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AVAVAV Firenze - фото 1
AVAVAV Firenze / designboom

Бренд з Флоренції AVAVAV представив своє бачення майбутнього і створив колекцію AVAVAV Firenze, яка відображає безумство нового часу з обов'язковим соціальним дистанціюванням.

AVAVAV прагне зробити так, щоб сміття одного модного дому стало скарбом іншого. Одяг колекції є екологічним і виготовленим з тканин, закуплених у мисливців за матеріалами брендів, які знаходять і повторно використовують всі дивовижні принти і тканини, викинуті сусідніми домами моди у Флоренції. Матеріали доставляють в штаб-квартиру AVAVAV з використанням електромобілів, а потім одяг виробляють обмеженим тиражем, пише designboom.

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Гіперреалізм, взятий за основу творчого задуму, допоміг сконструювати жахливого вигляду взуття. Безумовний хіт колекції – темно-червоні чоботи, прозвані "скривавленими ногами". Це анатомічно неправильні, сюрреалістичні "ноги" монстра з обірваними краями верху.

Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото - фото 457353

Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото - фото 457354

Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото - фото 457355

Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото - фото 457356

Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото - фото 457357

Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото - фото 457358

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