Модний бренд забирає відходи інших домів і створює черевики-монстри: фото

Бренд з Флоренції AVAVAV представив своє бачення майбутнього і створив колекцію AVAVAV Firenze, яка відображає безумство нового часу з обов'язковим соціальним дистанціюванням.

AVAVAV прагне зробити так, щоб сміття одного модного дому стало скарбом іншого. Одяг колекції є екологічним і виготовленим з тканин, закуплених у мисливців за матеріалами брендів, які знаходять і повторно використовують всі дивовижні принти і тканини, викинуті сусідніми домами моди у Флоренції. Матеріали доставляють в штаб-квартиру AVAVAV з використанням електромобілів, а потім одяг виробляють обмеженим тиражем, пише designboom.

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Гіперреалізм, взятий за основу творчого задуму, допоміг сконструювати жахливого вигляду взуття. Безумовний хіт колекції – темно-червоні чоботи, прозвані "скривавленими ногами". Це анатомічно неправильні, сюрреалістичні "ноги" монстра з обірваними краями верху.

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