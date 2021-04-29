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Converse відчинив віртуальний магазин на сміттєвому острові у Тихому океані
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Взуттєвий бренд Converse вирішив привернути увагу до проблеми забруднення Світового океану пластиком. Для цього він відчинив віртуальний магазин, розташований посеред Тихого океану на острові, утвореному сміттям.
Такий феномен, як Велика тихоокеанська сміттєва пляма, обговорюють ще з кінця 80-х років. Течії в океані влаштовані таким чином, що все сміття зносить в одне місце. Зараз площа цього простору, заповненого переважно пластиковим сміттям, перевищує площу Франції, і, за деякими оцінками, там лежить 80 000 тонн пластику. Місцями там виникають цілі острови зі сміття, пише, а оцінити збитки можна у віртуальному магазині.
Це цікаво: Converse представив нову колекцію взуття з перероблених матеріалів
Щоб розповісти про цю проблему, а також допомогти її мінімізувати, Converse разом з агентством Virtue запустили Renew Labs – проєкт гібридної реальності, що дозволяє відвідувачам з усього світу "пройтися" та здійснити покупки на сміттєвому острові.
У віртуальному магазині представлять колекцію екологічних кедів, які для Converse придумали понад 40 учасників All Stars з усього світу, яким не байдужі проблеми екології. Моделі надходитимуть у продаж поетапно починаючи з Дня Землі 22 квітня і до Всесвітнього дня океанів 8 червня, а ціна встановлюватиметься системою Choose Your Own Donation. Тобто кеди можна буде купити за пожертви. У магазині також буде представлена модель Renew Crater з перероблених матеріалів.
Усі збори від продажу скерують до фонду очищення океану від пластику Take 3: мета ініціативи Converse – позбутися від 1 000 000 одиниць сміття. Тому відкриття віртуального магазину проходить під гаслом Closing soon, тобто "Скоро закриття". Адже бренд хоче позбутися від сміттєвого острова та мінімізувати збиток морським екосистемам від пластику.
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