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Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+)

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Модель Мелісса Лорі - фото 1
Модель Мелісса Лорі

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мелісса Лорі – сексуальна американська зірка мережі, яка стала популярною завдяки своїй відвертості і гнучкості.

Мелісса Лорі – відома 28-річна американська модель, співачка і танцівниця. Співпрацювала красуня також і з популярним глянцем для чоловіків Playboy. Проживає зараз модель у Нью-Йорку.

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Дата народження: 18 липня 1990 року (28 років);
Рідне місто: Флора (США).

Сексуальна красуня дуже популярна в Instagram, де зібрала уже півмільйонну армію шанувальників. І це не дивно, адже зваблива дівчина славиться в мережі відвертими та сміливими кадрами завдяки своїй гнучкості.

А ще модель Мелісса Лорі часто позує гола. І робить вона це абсолютно у всіх місцях, де тільки можна уявити. Підібрали для тебе найвідвертіші та еротичні знімки гарячої красуні:

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324431

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324432

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324433

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324434

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324436

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324437

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324438

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324439

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324446

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324440

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324441

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324442

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324443

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324444

Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+) - фото 324445

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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