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Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кейлі Коуен – 21-річна американська модель без комплексів, яка прославилася завдяки голим фотосетам.
Кейлі Коуен – спокуслива американська модель і актриса. 21-річна красуня народилася у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Дівчина має іспанські, англійські, німецькі, єврейські та російські коріння.
Тут гаряче: Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)
Дата народження: 19 березня 1998 року (21 рік);
Рідне місто: Лос-Анджелесі, Каліфорнія;
Ріст: 168 см.
Кейлі вчилася в середній школі у Феніксі, штат Аризона, і закінчила її рано, щоб зосередитися винятково на акторській майстерності і відвідувати заняття в Аризонській акторській академії. Саме там Кейлі працювала над різними театральними постановками.
Потім у віці 18 років вона переїхала до Голлівуду, щоб зайнятися кар'єрою. У 2019 вийде перший фільм з її участю під назвою "Sunrise in Heaven". Але в українському прокаті його не буде.
Красуні лише 21 рік, а соціальні мережі вона підкорює всього два роки. І уже дівчина встигла назбирати 300-тисячну армію прихильників в Instagram. Прославилася Кейлі Коуен завдяки фотосесії в мокрій майці біля басейну. Тепер вона постійно фотографується абсолютно голою. Ми підготували найгарячіші докази. Тобі сподобається:
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