Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Калі Роузеc – 23-річна зірка фільмів для дорослих, яка стала однією з найсексуальніших дівчат в галузі.

Красуня з великими очима, Калі Роузеc, вразить тебе своєю зовнішністю! Юна, енергійна і безумовно потужна нова зірка, яка тільки з'явилася на у порноіндустрії, але вона вже номінована на нагороди AVN. Відкрита скаутом Brazzers, Калі Роузес стала перетворюватися в одну з найсексуальніших зірок в галузі.

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AVN Awards — це кінонагороди американського журналу AVN (Adult Video News), що вручаються за досягнення у створенні порнофільмів

Дата народження: 16 січня 1996 року (23 роки);

Рідне місто: Лос-Анджелес (США);

Ріст: 160 см;

Вага: 50 кг.

Професійний ріст Калі не можна не відзначити, хоча б через те, що вона в травні 2016 року визнана “Няшкою Місяця Twisty's”. Красуня також з'явилася на обкладинці видавництва Inked Magazine, і знялася в одних з найбільш відвертих сцен, які ти тільки бачив. І це лише початок! Будучи раніше танцівницею, плавні і гнучкі рухи Калі заробили їй схвалення і авторитет любителів фільмів для дорослих по всьому світу.

Коли спокуслива блондинка не ​​розважає маси перед об'єктивом, вона поводиться, як звичайнісінька дівчина, зовсім не зазнається. Калі обожнює проводити час з друзями і ходити по магазинах. Полюбляє дівчина також відпочивати й наодинці, досліджуючи світ від світанку до заходу у довгих прогулянках.

А зараз пропонуємо найвідвертіші та найінтимніші знімки гарячої блондинки:

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