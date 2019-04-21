Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+)

  • 340
Калі Роузеc - фото 1
Калі Роузеc

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Калі Роузеc – 23-річна зірка фільмів для дорослих, яка стала однією з найсексуальніших дівчат в галузі.

Красуня з великими очима, Калі Роузеc, вразить тебе своєю зовнішністю! Юна, енергійна і безумовно потужна нова зірка, яка тільки з'явилася на у порноіндустрії, але вона вже номінована на нагороди AVN. Відкрита скаутом Brazzers, Калі Роузес стала перетворюватися в одну з найсексуальніших зірок в галузі.

І ще: Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу

AVN Awards — це кінонагороди американського журналу AVN (Adult Video News), що вручаються за досягнення у створенні порнофільмів

Дата народження: 16 січня 1996 року (23 роки);
Рідне місто: Лос-Анджелес (США);
Ріст: 160 см;
Вага: 50 кг.

Професійний ріст Калі не можна не відзначити, хоча б через те, що вона в травні 2016 року визнана “Няшкою Місяця Twisty's”. Красуня також з'явилася на обкладинці видавництва Inked Magazine, і знялася в одних з найбільш відвертих сцен, які ти тільки бачив. І це лише початок! Будучи раніше танцівницею, плавні і гнучкі рухи Калі заробили їй схвалення і авторитет любителів фільмів для дорослих по всьому світу.

Коли спокуслива блондинка не ​​розважає маси перед об'єктивом, вона поводиться, як звичайнісінька дівчина, зовсім не зазнається. Калі обожнює проводити час з друзями і ходити по магазинах. Полюбляє дівчина також відпочивати й наодинці, досліджуючи світ від світанку до заходу у довгих прогулянках.

А зараз пропонуємо найвідвертіші та найінтимніші знімки гарячої блондинки:

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322844

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322846

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322847

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322848

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322849

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322850

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322851

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322852

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322853

Дівчина тижня: гаряча порнозірка Калі Роузеc, яка вразить тебе своєю зовнішністю (18+) - фото 322854

Читайте також: Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 139
Леон через 25 років: як змінилися улюблені герої фільму
  • 18 квітня, 17:21
  • 1157
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 155
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз