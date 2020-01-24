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Чому не варто приймати душ понад 15 хвилин

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Максимальна тривалість душу - 15 хвилин - фото 1
Максимальна тривалість душу - 15 хвилин

Учені підготували не надто приємні новини для шанувальників тривалих водних процедур в душі. Виявилось, що не варто перебувати в душі більше як 15 хвилин, і причина доволі зрозуміла.

Дослідники з Європейського агентства безпеки та здоров'я на роботі (European Agency for Safety and Health at Work) заявили, що максимальна тривалість перебування у душі досягає 15 хвилин. А от збільшення цього часу небезпечне для самопочуття, адже призводить до кисневого голодування.

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Фахівці пояснюють, що чимало людей обожнює приймати гарячий та тривалий душ, намагаючись зігрітись, позбутись стресу чи просто зібратись з думками. Однак тривале вдихання водяної пари та відсутність припливу кисню може завершитись втратою свідомості. Люди просто не відчувають сигналів тривоги через це і можуть знепритомніти внаслідок кисневого голодування.

Погіршити ситуацію можуть і будь-які нагрівальні пристрої у ванній, які також зменшують кількість кисню. Тому експерти рекомендують не перебувати в душі понад 15 хвилин, а також не забувати про витяжку та її функціонування.

Чому краще не приймати душ більше як 15 хвилин - фото 381846
Чому краще не приймати душ більше як 15 хвилин

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Джерело: newsyou.info
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