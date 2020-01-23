Кому особливо корисно їсти квашену капусту

Квашена капуста – найдоступніше джерело вітамінів у зимовий період. Її можна без проблем купити в магазині, але найсмачніша – приготована своїми руками.

Під час квашення виробляється природний консервант – молочна кислота.

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Такий процес ферментації широко застосовується у виготовленні різних продуктів: сири, кисломолочні напої, пиво, вино, хамон, прошуто.

Які корисні речовини є в квашеній капусті:

Лактобактерії, які відіграють важливу роль в роботі кишечника, виробляють вітаміни і деякі амінокислоти. Орієнтовно в 1 порції капусти (142 грам) – 3 мільярди колонієутворюючих одиниць лактобактерій і близько 28 штамів, більше ніж у деяких пробіотиків.

Квашена капуста багата вітамінами С, К, В, пектином, кальцієм і залізом.

Це низькокалорійний і багатий клітковиною продукт, який містить приблизно 19-20 ккал на 100 грамів, що робить його дієтичним і одночасно поживним.

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