Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Кому особливо корисно їсти квашену капусту

  • 47
Капуста - фото 1
Капуста / rambler

Квашена капуста – найдоступніше джерело вітамінів у зимовий період. Її можна без проблем купити в магазині, але найсмачніша – приготована своїми руками.

Під час квашення виробляється природний консервант – молочна кислота.

Читайте також: Що не варто їсти жінкам після 30

Такий процес ферментації широко застосовується у виготовленні різних продуктів: сири, кисломолочні напої, пиво, вино, хамон, прошуто.

Які корисні речовини є в квашеній капусті:

Лактобактерії, які відіграють важливу роль в роботі кишечника, виробляють вітаміни і деякі амінокислоти. Орієнтовно в 1 порції капусти (142 грам) – 3 мільярди колонієутворюючих одиниць лактобактерій і близько 28 штамів, більше ніж у деяких пробіотиків.
Квашена капуста багата вітамінами С, К, В, пектином, кальцієм і залізом.
Це низькокалорійний і багатий клітковиною продукт, який містить приблизно 19-20 ккал на 100 грамів, що робить його дієтичним і одночасно поживним.

Кому особливо корисно їсти квашену капусту - фото 381587

І ще: Названо головні суперфуди 2020 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • 19 cічня, 16:30
  • 886
Картинки з Днем ангела: вітальні листівки, відкритки і фото з іменинами
  • 20 cічня, 14:05
  • 435
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2037705
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа