5 цікавих фактів про тіло чоловіка

Зібрали 5 пізнавальних фактів про чоловіче тіло. Дещо може вас здивувати!

Чоловіки моргають удвічі рідше за жінок. Принаймні, так заведено вважати. Чи знайдуться ті, хто рахуватиме моргання – незрозуміло, але не взявся ж цей міф нізвідки, правда?

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У чоловіків немає целюліту. Так, організм чоловіків влаштований трохи інакше і відрізняється від жіночого не тільки наявністю критичних днів, але і целюліту. Пов'язано це з розходженнями в будові жирової тканини і різному гормональному статусі.

Чоловіче око не розрізняє півтони і відтінки. Не те, щоб всі чоловіки не знають, як виглядає пурпурний, але частіше вони назвуть його фіолетовим.

Чоловіки легше й швидше скидають вагу. Тестостерон розганяє метаболізм, що дозволяє чоловікам втрачати на 50 калорій на день більше, ніж жінкам.

Спинний мозок відповідає за еякуляцію. Так, вам не здалося. Саме не головний мозок, а спинний.

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