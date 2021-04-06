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Чому какао варто пити кожному
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Какао вважається напоєм для дітей, але насправді його пити потрібно ще й дорослим. Чому цей напій не зайвий у раціоні – читайте далі.
Науковці з Бірмінгемського університету підтвердили, що какао насправді значно корисніше, аніж вважає більшість людей. За словами учених, цей напій позитивно впливає на стан серцево-судинної системи, передає Eat This, Not That.
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Все завдяки флавоноїдам, які містяться в какао, адже вони дозволяють бути стійкішими до психологічно складних моментів.
"Ми виявили, що вживання какао може зменшити порушення ендотеліальної функції після стресу, а також покращити кровообіг", – пояснюють науковці.
Це підтвердив експеримент за участю чоловіків без хронічних захворювань. За 90 хвилин до складного стресового тестування частина піддослідних пила горня какао. З'ясувалось, що саме ця група чоловіків значно спокійніше проходила тести та не показувала збільшення ризиків появи проблем з серцево-судинною системою.
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