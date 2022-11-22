Домашній зефір: рецепт, який ідеально смакує з какао

Какао з домашнім зефіром – такий десерт чудово смакуватиме до кіно у холодну пору року. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома справжній зефір!

Платформа "Бережи себе" опублікувала рецепт смачних домашніх зефірів з мінімуму потрібних інгредієнтів.

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Перший сніг – це завжди захопливо! Попри те, що ця зима сповнена додатковими викликами, українцям та українкам ніщо не завадить зробити вечори затишними. Нехай при свічках – зате з домашнім зефіром", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

200 г яблуневого пюре (попередньо запекти яблука без серцевини в духовці) 200 г цукру 1 яєчний білок 80 мл води 4 г агар-агару (можна використовувати желатин за бажанням)

Рецепт домашнього зефіру:

Запечені яблука очистити від шкірки та перетри до стану пюре. Можна просто ложкою або через сито. Додайте до пюре половину цукру — добре перемішайте і залиште охолонути. Тим часом збийте білок до пишної маси. Чим краще вийде збити — тим ніжнішим буде зефір. Додайте білкову масу до пюре. Окремо змішайте воду з агар-агаром, другою половиною цукру та варіть на середньому вогні до повного розчинення. Поєднайте пюре з сиропом і вимішуйте протягом 5-7 хвилин. Сформуйте зефіри та викладіть на дерев'яну дощечку, змочену водою. Залиште на ніч до повного застигання.

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