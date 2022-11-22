Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Домашній зефір: рецепт, який ідеально смакує з какао

  • 59
Домашній зефір: рецепт, який ідеально смакує з какао - фото 1

Какао з домашнім зефіром – такий десерт чудово смакуватиме до кіно у холодну пору року. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати вдома справжній зефір!

Платформа "Бережи себе" опублікувала рецепт смачних домашніх зефірів з мінімуму потрібних інгредієнтів.

І ще: Баклажан світ-чилі: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Перший сніг – це завжди захопливо! Попри те, що ця зима сповнена додатковими викликами, українцям та українкам ніщо не завадить зробити вечори затишними. Нехай при свічках – зате з домашнім зефіром", – йдеться в коментарі до рецепта.

Інгредієнти:

  1. 200 г яблуневого пюре (попередньо запекти яблука без серцевини в духовці)
  2. 200 г цукру
  3. 1 яєчний білок
  4. 80 мл води
  5. 4 г агар-агару (можна використовувати желатин за бажанням)

Домашній зефір: рецепт, який ідеально смакує з какао - фото 516033

Рецепт домашнього зефіру:

  1. Запечені яблука очистити від шкірки та перетри до стану пюре. Можна просто ложкою або через сито.
  2. Додайте до пюре половину цукру — добре перемішайте і залиште охолонути.
  3. Тим часом збийте білок до пишної маси. Чим краще вийде збити — тим ніжнішим буде зефір.
  4. Додайте білкову масу до пюре.
  5. Окремо змішайте воду з агар-агаром, другою половиною цукру та варіть на середньому вогні до повного розчинення.
  6. Поєднайте пюре з сиропом і вимішуйте протягом 5-7 хвилин.
  7. Сформуйте зефіри та викладіть на дерев'яну дощечку, змочену водою.
  8. Залиште на ніч до повного застигання.

До теми: Клопотенко розповів, як приготувати поленту з грибами: рецепт смачної страви

пропозиції партнерів
Новини