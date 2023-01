Що додати у каву, щоб жити довше: учені здивували новим дослідженням

Яка кава найкорисніша / Cyril Saulnier on Unsplash

Мало хто уявляє свій день без чашки запашної кави, яка допомагає швидше прокинутись та підвищити активність. Цей напій не лише бадьорить, а й здатен продовжити тривалість життя. Як це працює – дізнавайтесь далі.

Якщо ви часто п'єте каву, то знаєте, що її смак залежить від додатків, зерен та закладу. Нове ж дослідження показало, що варто додати до улюбленого напою, якщо хочеться, щоб він був не тільки смачним, а й корисним, пише Eat This, Not That.

Науковці з південного медуніверситету у Гуанчжоу (Китай) проаналізували дані про поведінку та здоров'я понад 171 тисячі добровольців з Великобританії. Вчені розглядали вплив на організм несолодкої та підсолодженої кави. Виявилось, що після 7 років вживання "чистої" кави без доданків у людей було на 16-20% нижчі ризики передчасної смерті, ніж у тих, хто зовсім не вживав цей напій. Та ці цифри змінились на 29-31%, коли йшлось про тих людей, які полюбляли додати одну ложку цукру у свою каву.

Чорна кава є найкориснішою, бо вона містить всі важливі для здоров'я поліфеноли та антиоксиданти без будь-яких запальних сполук, які можуть бути у великій кількості цукру чи вершків, – пояснює доцент Школи громадської охорони здоров'я та старший дієтолог у медцентрі при Каліфорнійському університеті Дана Елліс Ханнес.

Що ж до кави з підсолоджувачами, то експертка пояснює, що вона матиме такий же хороший ефект, як і звичайна. Щоправда, за умови, що людина дотримується добре збалансованої дієти, оскільки тоді ложка цукру не призведе до погіршення здоров'я. Та Ханнес наголошує, що краще уникати надто солодких доповнень, тому кава водночас з шоколадом, топінгом, вершками та цукром має бути звичною річчю.

Nathan Dumlao on Unsplash

