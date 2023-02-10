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Brickmania показала LEGO-модель HIMARS з солдатиком в українській військовій формі

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Brickmania

Модель HIMARS коштуватиме майже 7 тисяч грн, а інші деталі з українським солдатиком та фірмовою посмішкою — ще 2,5 тисячі. Отримані кошти підуть на благодійність.

Магазин Brickmania поповнив свій асортимент новою іграшкою LEGO, яку показали на сторінці Brickmania Toys у Twitter.

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Цього разу іграшка – це високомобільна ракетно-артилерійська система M142 HIMARS.

Користувачі можуть налаштувати ракетну систему, змусивши її посміхнутися. Саме таку систему торік помітили на передовій в Україні, пише Gagadget.

Власне, модель HIMARS вартуватиме майже 7 тисяч гривень, а інші деталі з українським солдатиком та фірмовою посмішкою — ще 2,5 тисячі.

Кошти з проєктів на проукраїнську тематику підуть United 24, Wingmen for Ukraine, Direct Relief, Українському Червоному Хресту та іншим організаціям, які безпосередньо беруть участь у наданні допомоги українцям. Майже $245 тис. магазин Brickmania вже перерахував Україні.

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Brickmania

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