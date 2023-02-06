Де в Україні варять найдорожчу каву – дослідження

Дослідження Forbes проведене на основі меню понад 100 закладів харчування та візитів до них. Журналісти обрали найпростіший у приготуванні напій – еспресо.

Якщо орієнтуватися за цінами меню, то найвищий цінник – у львівському ресторані "Масонська ложа", пише Forbes.

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Але є нюанс. Гостям закладу надається знижка 90% на все меню, тому за каву доведеться викласти не 500, а лише 50 грн.

Серед інших закладів найдорожчу каву можна зустріти в п’ятизіркових готелях столиці:

У Intercontinental 30 мл напою коштуватимуть 125 грн

у Hyatt – 115–125 грн

у Premier Palace – 120 грн

в Opera – 95 грн

у Fairmont та 11 Mirrors – по 90 грн

(подекуди до рахунку буде додано 8-10% за обслуговування)

Але іноді у ціну входить не тільки кава. Наприклад, у барі Intercontinental до 30 мл напою подадуть український мед, французький конфітюр, бісквітне печиво та м’ятне безе. Тому загальна вартість становитиме 137 грн 50 коп.

У ресторанах за межами готелів найвищі ціни у київських Vino e Cucina та "Купецькому дворі" – по 95 грн.

За межами столиці найдорожче еспресо – в Буковелі. Найдорожчі ресторани курорту встановили єдину ціну – 85 грн.

Цікава інформація щодо вартості кави у Європі.

Загалом еспресо в Україні дешевше, ніж у більшості міст Європи. У 2022 році журнал Travelbook проаналізував вартість еспресо у 400 меню 42 європейських столиць. Київ посів у ньому 29 сходинку із середньою ціною €1,35. Найбільша середня ціна кави – у Копенгагені, найменша – у столиці Албанії.

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