Дивіться, як український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арена"

Спортивна споруда кілька разів підпадала під обстріл, проте сильних пошкоджень на ній не спостерігається.

Фото опублікував відомий волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

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На фото видно, що сильних пошкоджень арена не зазнала, хоча кілька разів підпадала під обстріл.

Прокоментував ці фото Юрій так:

Ми так якісно "8 лет бамбили бамбаас", що "Донбас Арена" досі майже як нова. Скріни свіжі, подробиць не буде. ППО в них, та дааа".

Дивіться фото "Донбас Арени" з висоти пташиного польоту:

Український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арену" / Юрій Бірюков/Facebook

Раніше Радіо Максимум писало, що стадіон, розрахований на більш ніж 50 000 глядачів, був зведений в центрі міста, в парку культури і відпочинку імені Щербакова. Відкриття відбулося на День шахтаря і День міста Донецька. Через овальну форму і скляні фасади і дах об'єкт отримав прізвисько "летюча тарілка".

Український безпілотник зняв з висоти знаменитий стадіон "Донбас Арену" / Юрій Бірюков/Facebook

Донбас Арена – перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів категорії п'ять зірок. За акредитацією УЄФА та ФІФА споруда відповідає класу "еліт".

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