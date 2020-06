Amazon випадково "злив" інформацію про ціну нової PlayStation 5

Компанія Sony от уже кілька разів переносила презентацію своєї ігрової консолі PlayStation 5. Неабияку цікавість гравців підігрівають численні витоки, які з'являються у мережі. Так стало відомо, у скільки обійдеться новенька приставка.

Згідно з витоком, який з'явився на британському сайті Amazon, ціна PlayStation 5 складе 599 фунтів. Безумовно, ставитися до цієї інформації варто з часткою скепсису, оскільки подібні "викиди" з'являлися на ресурсах ритейлерів і раніше.

Але цього разу, повторимося, цінник виглядає правдоподібнішим, ніж у попередніх "витоках". Наприклад, кілька місяців тому відомий данський онлайн-магазин Føtex називав значно більшу суму у $ 1023.

Утім, засумніватися в нинішньому витоку змушує те, що на Amazon представлено відразу кілька моделей PlayStation 5 (з 500 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ вбудованої пам'яті), але попри відмінності в технічних характеристиках, вартість у них однакова. Ясна річ, що так не буває. Користувачі форуму Reddit, які обговорюють цю інформацію, впевнені, що зазначена сума належить лише до базової версії і цілком точна, а ціни на варіанти зі збільшеним накопичувачем будуть скориговані після презентації PS5.

Ще один привід для сумнівів – аналогічний витік на сайті Amazon, який розбурхав громадськість два місяці тому. Тоді в магазині з'явилися сторінки PC-версій The Last of Us Part II, Days Gone, God of War, Persona 5 Royal й інших ексклюзивів PlayStation. Однак трохи пізніше Sony в інтерв'ю порталу IGN спростувала ці чутки, і сторінки ігор видалили.

Нагадаємо, що презентація ігор для PlayStation 5 відбудеться вже сьогодні, 11 червня, о 23:00 за київським часом. Що саме покажуть у рамках цифрового івенту поки не повідомляється, але крім ігор користувачі очікують побачити і дизайн консолі. Інсайдери вважають, що на заході будуть анонсовані Horizon The New Dawn, Gran Turismo 7 і Final Fantasy XVI.

