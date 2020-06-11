Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Amazon випадково "злив" інформацію про ціну нової PlayStation 5

  • 9
PlayStation 5 можуть показати під час івенту 11 червня - фото 1
PlayStation 5 можуть показати під час івенту 11 червня

Компанія Sony от уже кілька разів переносила презентацію своєї ігрової консолі PlayStation 5. Неабияку цікавість гравців підігрівають численні витоки, які з'являються у мережі. Так стало відомо, у скільки обійдеться новенька приставка.

Згідно з витоком, який з'явився на британському сайті Amazon, ціна PlayStation 5 складе 599 фунтів. Безумовно, ставитися до цієї інформації варто з часткою скепсису, оскільки подібні "викиди" з'являлися на ресурсах ритейлерів і раніше.

Це цікаво: У мережі назвали головну перевагу Sony PlayStation 5

Але цього разу, повторимося, цінник виглядає правдоподібнішим, ніж у попередніх "витоках". Наприклад, кілька місяців тому відомий данський онлайн-магазин Føtex називав значно більшу суму у $ 1023.

Утім, засумніватися в нинішньому витоку змушує те, що на Amazon представлено відразу кілька моделей PlayStation 5 (з 500 ГБ, 1 ТБ і 2 ТБ вбудованої пам'яті), але попри відмінності в технічних характеристиках, вартість у них однакова. Ясна річ, що так не буває. Користувачі форуму Reddit, які обговорюють цю інформацію, впевнені, що зазначена сума належить лише до базової версії і цілком точна, а ціни на варіанти зі збільшеним накопичувачем будуть скориговані після презентації PS5.

Amazon випадково 'злив' інформацію про ціну нової PlayStation 5 - фото 409557

Ще один привід для сумнівів – аналогічний витік на сайті Amazon, який розбурхав громадськість два місяці тому. Тоді в магазині з'явилися сторінки PC-версій The Last of Us Part II, Days Gone, God of War, Persona 5 Royal й інших ексклюзивів PlayStation. Однак трохи пізніше Sony в інтерв'ю порталу IGN спростувала ці чутки, і сторінки ігор видалили.

Нагадаємо, що презентація ігор для PlayStation 5 відбудеться вже сьогодні, 11 червня, о 23:00 за київським часом. Що саме покажуть у рамках цифрового івенту поки не повідомляється, але крім ігор користувачі очікують побачити і дизайн консолі. Інсайдери вважають, що на заході будуть анонсовані Horizon The New Dawn, Gran Turismo 7 і Final Fantasy XVI.

Читайте також: Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony

Джерело: Twitter
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 475
Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
  • 08 червня, 14:10
  • 1235
Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
  • 05 червня, 16:13
  • 170
Загрузка...
Новини