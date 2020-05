У мережі назвали головну перевагу Sony PlayStation 5

Компанія Sony готова показати свою нову консоль публіці. Чим вона здивує?

Не секрет, що компанія Sony мало розповіла про PlayStation 5. Звичайно, вже є деякі ключові деталі, такі як офіційні специфікації обладнання, так звані Audio 3D і новаторський SSD.

Однак клієнти і шанувальники все ще чекають події, коли отримають реальний огляд нової консолі. Поки ця подія не настане, Sony поступово розкриває деякі ключові деталі про PS5.

Однією з особливостей, яка викликає великий шум в ігровому товаристві, є наявність SSD в PS5. Хоча компанія все ще не зацікавлена в розкритті нової консолі у всій її красі, ми отримали трохи більше інформації про технології нової консолі. SSD знову був на порядку денному на останніх корпоративних зборах Sony. За словами японського гіганта, Solid State Drive, що поставляється з новою консоллю, буде настільки швидким, що змусить систему працювати в 100 разів швидше, ніж PS4. Чи задоволені ви загальною продуктивністю вашого PS4? Нова консоль буде в 100 разів швидше.

