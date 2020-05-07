Walkman і PlayStation: якими були найлегендарніші гаджети компанії Sony

Відома на весь світ компанія Sony була заснована 7 травня 1946 року. Тоді 38-річний інженер Масару Ібука і 25-річний фізик Акіо Моріта назвали своє дітище "Токіо цусін коге" і лише через 9 років вона отримала уже звичну для всіх назву. Пригадаймо найкращі гаджети, які випустила Sony за свою історію.

Компанія Sony займається випуском не лише телевізорів, фотокамер, відеокамер, ігрових приставок, смартфонів, електронних книг і плеєрів, а й навіть автомобілів.

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Які ж гаджети бренду запам'ятались нам найбільше? Пригадаймо і трішки поностальгуємо.

Sony Walkman – плеєр-легенда

Перший плеєр Walkman, якщо його можна так назвати, з'явився ще у далекому 1979 році. Над ним тоді працював інженер Нобутосі Кіхара, якому директор і засновник Sony Акіо Моріта (той самий колишній фізик) доручив зробити щось на зразок плеєра.

Один з перших плеєрів Sony Walkman

Перша модель TPS-L2 по суті була переробленим диктофоном Pressman TCM-600. Його позбавили вбудованого динаміка, а також функції запису. Вбудований мікрофон залучили для функції "hotline", яка накладала звук з мікрофона на музику для спілкування під час відтворення музики. Щоправда, функція не прижилася. У наступній моделі плеєра її вже не було.

Зауважимо, що саме з такого Sony TPS-L2 слухав музику улюбленець публіки, Кріс Прат у фільмі "Вартові галактики". Сам плеєр наприкінці 70-х років коштував шалені 200 доларів (зараз ця сума еквівалентна шістьом сотням зелених).

Не надто древні не пригадають про касетні плеєри, натомість добре пам'ятають про лінійку смартфонів Sony Walkman, які поєднували у собі не лише дзвонилку, а й крутий музичний плеєр.

Зараз новенький плеєр Sony Walkman зі скромним екраном діагоналлю 3,1 дюйма можна купити за майже 6 тисяч гривень. І це за версію на ганебні 16 ГБ вбудованої пам'яті. Пристрій підтримує відтворення музики у некомпресованих форматах, що дозволяє сповна насолодитися композицією. Можливість встановлення карти пам'яті дозволяє у компактному корпусі вмістити усю свою музичну бібліотеку.

PlayStation – улюблена іграшка гіків

Не меншого хайпу свого часу наробили ігрові консолі Sony PlayStation. Якщо ви теж застали той час, коли: "не сиди так довго за телевізором, бо кінескоп мені посадиш", то ви однозначно були затятими геймерами, яких і за вуха не відірвати від улюбленого пристрою японської компанії.

Перша PlayStation надійшла у продаж 3 грудня 1994 року в Японії. До Сполучених Штатів вона добиралася майже рік (9 вересня 1995), а до Європи трішки більше (29 вересня того ж року). Консоль була шалено популярною. За 11 років виробництва продали понад 100 млн екземплярів.

Перша PlayStation була справжнім бестселером

PlayStation 4 – мабуть, одна з найпопулярніших консолей, що продається й досі у різних варіаціях. Її показали 20 лютого 2013 року та час до часу удосконалювали.

Зараз PlayStation 4 на 1TB з трьома іграми у комплекті можна придбати за 9 499 гривень в офіціалів. Утім, компанія частенько влаштовує розпродажі, тож можна потішити себе іграшкою за привабливішою ціною.

Sony Cyber-Shot – найкраща "мильничка" у світі

Мабуть, кожен мріяв про компактну та круту цифрову камеру серії Cyber-Shot від Sony. Преміальні матеріали, шторка, яка захищає об'єктив, круті фішки та можливості. Усе це японці зуміли об'єднати навколо камер, які зводили з розуму мільйони людей по всьому світу.

З чого усе починалось? Ще у 1996 році Sony випустила цифрову фотокамеру з небанальною конструкцією: модуль з вбудованим спалахом і 35-міліметровим об'єктивом міг обертатися на 180 градусів. Це був абсолютно новий пристрій для компанії, і отримав він назву Sony Cyber-Shot F1.

Камера зі спалахом поверталися на 180 градусів

Він умів робити фото з роздільною здатністю 640 на 480 пікселів, які записувалися уже не на магнітний диск, а на мініатюрну карту пам'яті. Особливість полягала в тому, що світлини можна було переглянути на 1,8-дюймовому дисплеї та видалити ті, які не подобалися користувачеві. Саме ця модель і стала першою у легендарному та знаменитому сімействі Cyber-Shot.

"Мильнички" Cyber-Shot досі можна купити. І коштують вони все ще приголомшливих грошей. Так, модель DSC-RX100 обійдеться покупцеві у майже 12 тисяч гривень. За таку суму можна купити смартфон, який фотографуватиме на рівні, але це вже буде зовсім інша історія...

Насправді ж, про пристрої компанії Sony можна говорити не одну годину. У кожного з нас, мабуть, був найулюбленіший гаджет японського бренду. Я от, до прикладу, досі з трепетом пригадую свою PlayStation 2 Slim. А який пристрій компанії залишив теплі спогади у вас? Пишіть у коментарях, поностальгуємо ;)

Назарій Лазур

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