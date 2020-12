alyona alyona та KALUSH представили крутий анімаційний кліп Вода: дивіться онлайн

Реперка alyona alyona та її підопічні KALUSH випустили черговий крутий кліп. Цього разу вони вирішили посилити свою творчість за допомогою анімаційного відео. Дивіться кліп на пісню "Вода" на Радіо МАКСИМУМ!

Якщо ви цього року не мали можливості відпочити на морях – дивіться новий кліп alyona alyona та KALUSH "Вода". Він дозволить вам проїхатися водними гірками та й узагалі поніжитися у теплій воді. І не тільки.

"Людина складається з води більше ніж на 60%. Це найважливіша вода, чому ніхто досі їй пісню не посвятив? Пісня посвячується тій живій воді яка рухає нас вперед, яка не застоюється, а тече наче гірська ріка...", – кажуть хлопці з KALUSH.

Режисером кліпу став Сашко Даниленко. Над текстом нової композиції працювали Псючий син, alyona alyona та Vendy Shmara.

alyona alyona та KALUSH – Вода: дивіться онлайн новий кліп

alyona alyona та KALUSH – Вода, текст і слова пісні

Pow pow na na, wow wow la la

When they come come, nah nah, go go with love

When they go go, pow pow, nah nah nah nah

Then we come come, with love, wow wow la la



(Брат) заводи свою волинянку

(Звідси нахер) о так, забирай свою коліжанку

(О да) мене не чіпай я в танку

(Будь як) вода яку налили в склянку



Pow pow na na, wow wow la la

When they come come, nah nah, go go with love

When they go go, pow pow, nah nah nah nah

Then we come come, with love, wow wow la la



Хоче населення купатись в зелені, зелень є, нема води (Звісно)

Де той потік, що без сотні потів й не батіг, а щоб солодкий дим (З тіста)

Де витіка вже та райська ріка, де низька смуга берегова (В казці)

Хвилі молочні побачити б в очі, та ґрунт з кисілю не бува (Трясця)



Вода в тобі, вода в тобі протіка

Хто там побіг, хто там побіг в хроніках

Бог дав тобі, Бог дав тобі копняка

Вода в тобі, вода в тобі, чуєш?



Вода в тобі, вода в тобі протіка

Хто там побіг, хто там побіг в хроніках

Бог дав тобі, Бог дав тобі копняка

Вода в тобі, вода в тобі – не тікай!



Ніхто не знає нас як ми самі себе знаєм

ви думали шо знали нас, та ви не знали такими як ми є

ви знали, та ми не такі, ви не знали шо ми знаєм

шо ви не знаєте, ми знали про це



Ніхто не знає нас як ми самі себе знаєм

ви думали шо знали нас, та ви не знали такими як ми є

ви знали, та ми не такі, ви не знали шо ми знаєм

шо ви не знаєте, ми знали про це



Pow pow na na, wow wow la la

When they come come, nah nah, go go with love

When they go go, pow pow, nah nah nah nah

Then we come come, with love, wow wow la la



Мов говорили вони

Знов воду лилилили

Мов би горили вони

Знов воду лилилили

Мов говорили вони

Знов воду лилилили

Мов би горили вони

Знов воду лилилили



Лили воду переміни поробили ми раділи ми робили даром мало дурі ми немало мали

Впереді заборона ці перепони перебили здуру тарабанимо на вєру перепало далі

Все по барабану плавно теревенимо внатурі в мене перебір я вірив бо робили ми це в міру

Наломали малими но було мало палюбе давали палєво но ми ловили долю



(Брат) заводи свою волинянку

(Звідси нахер) о так, забирай свою коліжанку

(О да) мене не чіпай я в танку

(Будь як) вода яку налили в склянку



Pow pow na na, wow wow la la

When they come come, nah nah, go go with love

When they go go, pow pow, nah nah nah nah

Then we come come, with love, wow wow la la

