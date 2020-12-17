Класичний Океан Ельзи: дивіться новий видовищний кліп гурту на пісню Тримай

Океан Ельзи презентує нову пісню під назвою Тримай. Це вже другий сингл групи для майбутнього, десятого, повноформатного альбому. Слухаємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

Святослав Вакарчук, автор музики і слів нової композиції, написав її ще у лютому цього року, до початку всіх карантинів і обмежень. І доволі швидко, буквально за дві три репетиції музиканти зробили її демо.

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"У нашому новому альбомі буде достатньо експериментів зі звучанням, а от саме сьогоднішня прем'єра, пісня "Тримай" – це, якщо хочете, класичний ОЕ, яким він є і як ми собі його уявляємо. Ми свідомо робили "Тримай" такою. Фактично – це крик душі, одягнений у найкраще музичне "океанівське" вбрання", – зазначив Вакарчук.

Музичне відео "Тримай" зняв український режисер Андрій Кириллов. За його словами, вперше почувши пісню, він чітко побачив історію того, що у важкий момент життя поруч має опинитися та людина, на яку ти можеш покластись. Саме та, яка може простягнути руку тобі, а ти – їй. "Для мене в пісні є невеличкий парадокс, суть якого окреслив би так: поки ти мене тримаєш, я можу літати! Це і стало нашою основною ідеєю, відображення якої я побачив в історії про двох людей...".

Тримай – Океан Ельзи: слухайте новий хіт гурту

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