Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою

Другий тиждень зими став атмосфернішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та веселитись. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок грудня 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч зимовий сезон лише стартував, але вже встиг принести сніг, святкову атмосферу та свіжі хіти від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.

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Новий тиждень грудня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Тейлор Свіфт, twenty one pilots, Трой Сіван, Imagine Dragons та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

taylor swift - willow (official music video)

Troye Sivan, Kacey Musgraves - Easy (Official Video) ft. Mark Ronson

Tate McRae - r u ok (Official Video)

twenty one pilots - Christmas Saves The Year (Official Audio)

Imagine Dragons - White Christmas

Britney Spears, Backstreet Boys - Matches (Audio)

Why Don't We - Lotus Inn [Official Music Video]

K.E - Slidin (Official Music Video)

Covey - Cut On The Crease (Official Music Video)

TALK BODY - Josh Killacky ft. BluPrint (official Music Video)

JP Saxe & Julia Michaels - Kissin' In The Cold (Lyric Video)

Dove Cameron - We Belong (Official Video)

King Princess - PAIN (Official Video)

Call Me Karizma - Offended (Official Audio)

K.Flay - Brain Stew (Official Audio)

Noah Cyrus - All Three (Official Audio)

The Band CAMINO - Roses (Official Video)

Jon Hopkins - Dawn Chorus (Official Video)

Two Feet - Time Fades Away (Official Visualizer)

Ava Max - My Head & My Heart (Jonas Blue Remix) [Official Audio]

Madison Beer - BOYSHIT (Official Audio)

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