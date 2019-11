4 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити

Обожнюєш наукову фантастику, але не можеш знайти новий крутий серіал у цьому жанрі? Підготували добірку нових серіалів про космос, які вийшли у світ у 2019 році. Вони точно варті твоєї уваги!

Війна світів

Оригінальна назва мовою фільму: The War of the Worlds

Жанр: фантастика, драма

Країна: Великобританія

Режисер: Крейг Вевіро

У головних ролях: Елеонор Томлінсон, Рейф Сполл, Руперт Грейвс, Ніколас ле Превост, Гаррі Меллінг

Тривалість: 55 хв.

Кількість серій: 3

Сюжет розповідає про події 20 століття на півночі Англії, де в графстві Суррей раптово впав таємничий метеорит. Місцеві мешканці добряче занепокоєні через випадок, і не дарма, адже це не просто метеор, а судно прибульців з Марса. Інопланетяни збираються знищити людство, а їх протистоятимуть пара Емі та Джорджа, старший брат Джорджа Фредерік та вчений-астроном Огілві.

Війна світів: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Більше: Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році

Інше життя

Оригінальна назва мовою фільму: Another Life

Жанр: фантастика

Країна: США

Режисер: Шері Фоксон, Омар Мадха

У головних ролях: Кеті Сакхофф, Семюель Андерсон, Джейк Ейбел

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 10

Астронавт Ніко Брекінрідж разом з командою натрапляє на таємничий артефакт, який створила позаземна цивілізація. Неймовірна знахідка викликає чимало питань у головних героїв, адже вона має особливі сили. Однак мало хто думає про наслідки. Тепер дослідницький космічний корабель справді отримає реально фантастичні пригоди.

Інше життя: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Заради всього людства

Оригінальна назва мовою фільму: For All Mankind

Жанр: фантастика, драма, альтернативна історія

Країна: США

Режисер: Рональд Д. Мур, Метт Волперт, Бен Недіві

У головних ролях: Юель Кіннаман, Майкл Дорман, Вренн Шмідт, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Джоді Бальфур

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 10

Перша висадка людини на Місць - це не просто великий крок для людства, а й перемога США у космічних перегонах над СРСР. Проте, що б трапилось, якби змагання за першість продовжувалось? Саме таку альтернативну історію і демонструє незвичайний серіал, показуючи, як СРСР все ж першими підкорили супутник Землі. Цей день отримав колоритну назву "Червоний Місяць", а працівники NASA вирішили кинути новий виклик Союзу.

Заради всього людства: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мандалорець

Оригінальна назва мовою фільму: The Mandalorian

Жанр: фантастика, космічний вестерн

Країна: США

Режисер: Джон Фавро

У головних ролях: Педро Паскаль, Джанкарло Еспозіто, Емілі Сваллов, Карл Ветерс, Омід Абтагі

Тривалість: 38 хв.

Кількість серій: 8

Ідеальний серіал для фанатів Зоряних війн, сюжет якого розгорається навколо Мандалорця. Він працює мисливцем за головами у доволі скрутний час для галактики. Чергове завдання головного героя від глави Гільдії мисливців полягає у тому, щоб захопити невідомого за шалені гроші. Від такого замовлення важко відмовитись, тож Мандалорець вирушає до пригод, зустрічаючи по дорозі союзників, ворогів і навіть дитинча виду Йоди.

Мандалорець: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним