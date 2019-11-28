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4 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити

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Серіали про космос 2019 - фото 1
Серіали про космос 2019

Обожнюєш наукову фантастику, але не можеш знайти новий крутий серіал у цьому жанрі? Підготували добірку нових серіалів про космос, які вийшли у світ у 2019 році. Вони точно варті твоєї уваги!

Війна світів

Оригінальна назва мовою фільму: The War of the Worlds
Жанр: фантастика, драма
Країна: Великобританія
Режисер: Крейг Вевіро
У головних ролях: Елеонор Томлінсон, Рейф Сполл, Руперт Грейвс, Ніколас ле Превост, Гаррі Меллінг
Тривалість: 55 хв.
Кількість серій: 3

Сюжет розповідає про події 20 століття на півночі Англії, де в графстві Суррей раптово впав таємничий метеорит. Місцеві мешканці добряче занепокоєні через випадок, і не дарма, адже це не просто метеор, а судно прибульців з Марса. Інопланетяни збираються знищити людство, а їх протистоятимуть пара Емі та Джорджа, старший брат Джорджа Фредерік та вчений-астроном Огілві.

Війна світів: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Інше життя

Оригінальна назва мовою фільму: Another Life
Жанр: фантастика
Країна: США
Режисер: Шері Фоксон, Омар Мадха
У головних ролях: Кеті Сакхофф, Семюель Андерсон, Джейк Ейбел
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 10

Астронавт Ніко Брекінрідж разом з командою натрапляє на таємничий артефакт, який створила позаземна цивілізація. Неймовірна знахідка викликає чимало питань у головних героїв, адже вона має особливі сили. Однак мало хто думає про наслідки. Тепер дослідницький космічний корабель справді отримає реально фантастичні пригоди.

Інше життя: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Заради всього людства

Оригінальна назва мовою фільму: For All Mankind
Жанр: фантастика, драма, альтернативна історія
Країна: США
Режисер: Рональд Д. Мур, Метт Волперт, Бен Недіві
У головних ролях: Юель Кіннаман, Майкл Дорман, Вренн Шмідт, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Джоді Бальфур
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 10

Перша висадка людини на Місць - це не просто великий крок для людства, а й перемога США у космічних перегонах над СРСР. Проте, що б трапилось, якби змагання за першість продовжувалось? Саме таку альтернативну історію і демонструє незвичайний серіал, показуючи, як СРСР все ж першими підкорили супутник Землі. Цей день отримав колоритну назву "Червоний Місяць", а працівники NASA вирішили кинути новий виклик Союзу.

Заради всього людства: дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мандалорець

Оригінальна назва мовою фільму: The Mandalorian
Жанр: фантастика, космічний вестерн
Країна: США
Режисер: Джон Фавро
У головних ролях: Педро Паскаль, Джанкарло Еспозіто, Емілі Сваллов, Карл Ветерс, Омід Абтагі
Тривалість: 38 хв.
Кількість серій: 8

Ідеальний серіал для фанатів Зоряних війн, сюжет якого розгорається навколо Мандалорця. Він працює мисливцем за головами у доволі скрутний час для галактики. Чергове завдання головного героя від глави Гільдії мисливців полягає у тому, щоб захопити невідомого за шалені гроші. Від такого замовлення важко відмовитись, тож Мандалорець вирушає до пригод, зустрічаючи по дорозі союзників, ворогів і навіть дитинча виду Йоди.

Мандалорець: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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