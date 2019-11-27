Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році

Серіали про любов та стосунки не просто так доволі популярні серед глядачів, адже нагадують про найвищі почуття та показують знайомі моменти. Тому зібрали найкращі романтичні комедійні серіали 2019 року, які ви могли пропустити.

Сучасна любов (16+)

Оригінальна назва: Modern Love

Modern Love Жанр: мелодрама

мелодрама Країна: США

США Режисер: Еммі Россам, Шерон Хорган, Джон Карні

Еммі Россам, Шерон Хорган, Джон Карні У головних ролях: Енн Хетевей, Джулія Гарнер, Софія Бутелла, Дев Патель, Тіна Фей, Олівія Кук, Ендрю Скотт

Енн Хетевей, Джулія Гарнер, Софія Бутелла, Дев Патель, Тіна Фей, Олівія Кук, Ендрю Скотт Тривалість: 30 хв.

30 хв. Кількість серій: 8

Незвичайний серіал, кожен епізод якого створено різними режисерами (як у "Чорному дзеркалі", але доброзичливіше і реальніше), базується на однойменній колонці та подкасті від The New York Times. Людські стосунки в умовах сучасного життя є різноманітними, але не менш складними. Кожна серія розповідає про пару та її взаєморозуміння і розвиток.

Сучасна любов, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Чотири весілля та одні похорони (16+)

Оригінальна назва: Four Weddings And A Funeral

Four Weddings And A Funeral Жанр: драма, комедія

драма, комедія Країна: США

США Режисер: Трістрам Шапіро

Трістрам Шапіро У головних ролях: Наталі Еммануель, Брендон Сміт, Ребекка Ріттенхаус, Джон Рейнольдс, Зох Бойл, Дженні Жак

Наталі Еммануель, Брендон Сміт, Ребекка Ріттенхаус, Джон Рейнольдс, Зох Бойл, Дженні Жак Тривалість: 30 хв.

30 хв. Кількість серій: 12

Романтична комедія ще 1994 року отримала свій перезапуск у вигляді серіалу. За сюжетом, четверо друзів зі США вперше за багато років разом збираються на ефектному весіллі у Лондоні. Однак хто б міг подумати, що прямо біля вінця трапиться що таке, що кардинально змінить їхнє життя. Новий рік принесе їм одні похорони та чотири весілля.

Чотири весілля та одні похорони, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чому жінки вбивають (16+)

Оригінальна назва : Why Women Kill

: Why Women Kill Жанр: кримінал, драма, комедія

кримінал, драма, комедія Країна: США

США Режисер: Девід Гроссман, Люсі Лью

Девід Гроссман, Люсі Лью У головних ролях: Люсі Лью, Дженніфер Гудвін, Кірбі Хавелл-Баптісте, Седі Кальвано, Джек Девенпорт

Люсі Лью, Дженніфер Гудвін, Кірбі Хавелл-Баптісте, Седі Кальвано, Джек Девенпорт Тривалість: 50 хв.

50 хв. Кількість серій: 10



Сюжет незвичайної чорної комедії показує життя трьох жінок із різних десятиліть: звичайна домогосподарка з 1960-х, знаменитість із 1980-х та адвокат із сьогодення. Їхні будні настільки відрізняються, що важко повірити, що у них може бути щось спільне. Однак всіх їх пов'язує одне: зрада коханого. І кожна з головних героїнь діятиме по-своєму.



Чому жінки вбивають, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Що Якщо (16+)

Оригінальна назва: What/If

What/If Жанр: трилер

трилер Країна: США

США Режисер: Філліп Нойс

Філліп Нойс У головних ролях: Рене Зеллівегер, Джейн Леві, Дейв Еннейбл, Хуан Кастано, Луїс Хертем

Рене Зеллівегер, Джейн Леві, Дейв Еннейбл, Хуан Кастано, Луїс Хертем Тривалість: 56 хв.

56 хв. Кількість серій: 10

Трилер-антологія показує, що трапляється, коли доволі добрі та приємні люди роблять щось далеке від своїх та чужих ідеалів. Від морального вибору може змінитись абсолютно все життя, а в центрі подій таємнича жінка Анна, яка маніпулює людьми, наче ляльками.

Що Якщо, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Зроби гучніше, Чарлі

Оригінальна назва: Turn Up Charlie

Turn Up Charlie Жанр : комедія

: комедія Країна: Великобританія

Великобританія Режисер: Метт Ліпсі, Трістрам Шапіро

Метт Ліпсі, Трістрам Шапіро У головних ролях: Ідріс Ельба, Пайпер Перабо, Френкі Херві, Джей Джей Філд

Ідріс Ельба, Пайпер Перабо, Френкі Херві, Джей Джей Філд Тривалість : 30 хв.

: 30 хв. Кількість серій: 8

У центрі уваги Чарлі - звичайний парубок та ді-джей-невдаха зі столиці Великобританії, якому не щастить ні у роботі, ні у коханні. А от його подрузі Сарі, яка також працює ді-джеєм, не бракує ні слави, ні уваги, а лише порозуміння з донькою Габріель. Тому Сара перебирається з гучних США назад до Лондона, тож Чарлі отримує шанс все ж змінити своє життя, але цінний час з подругою коштуватиме няньченням з її донькою-бунтаркою.

Зроби гучніше, Чарлі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чудотворці

Оригінальна назва : Miracles Workers

: Miracles Workers Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Моріс Меребл

Моріс Меребл У головних ролях: Стів Бушемі, Деніел Редкліфф, Джеральдіна Вісванатхан, Каран Соні, Джон Басс

Стів Бушемі, Деніел Редкліфф, Джеральдіна Вісванатхан, Каран Соні, Джон Басс Тривалість: 20 хв.

20 хв. Кількість серій: 7

Сюжет розповідає про те, що Бог вже втомився від Землі та так розчарувався людьми, що вирішує зайнятись іншим проектом, а цей – знищити. Щоправда, кілька ангелів проти такого раптово рішення і усіма силами будуть боротись за людство. Однак хто сказав, що все буде легко і в Бога немає почуття гумору?

Чудотворці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сім'я

Оригінальна назва: Fam

Fam Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Скотт Елліс

Скотт Елліс У головних ролях: Ніна Добрев, Одесса Адлон, Тоні Белл

Ніна Добрев, Одесса Адлон, Тоні Белл Тривалість: 20 хв.

20 хв. Кількість серій: 13

Головна героїня нового серіалу "Сім’я" свариться з батьком і вирішує переїхати до старшої сестри. Щоправда, вона мешкає зі своїм нареченим, тому поява дівчини дещо змінює режим життя родини.

Сім'я, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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