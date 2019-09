Зірка Дуже дивних справ написала сценарій для фільму

15-річна актриса Міллі Боббі Браун стане продюсером нової драми для стрімінгової платформи Netflix. Картина називатиметься A Time Lost ("Втрачений час").

Міллі працювала над сценарієм фільму разом зі своєю старшою сестрою Пейдж.

Фільм розповість про ворожнечу між двома родинами, що живуть на Лонг-Айленді. Їх непрості відносини досягнули апогею, коли у доньки в одній із сімей діагностують рак. Акторський склад поки невідомий, але цілком можливо, що Міллі сама зіграє головну роль, якщо знайдеться відповідний режисер.

Ми дуже вдячні Netflix за довіру і цю прекрасну історію, на розробку якої пішли роки. У ній йдеться про дружбу, сім'ї та подолані перешкоди, коли здається, що життя йде під укіс. Ми буквально вклали свою душу в цю справу, – розповіли Міллі Боббі Браун і Пейдж Браун.

Дата прем'єри поки невідома.

Нагадаємо, Міллі Боббі Браун прославилася завдяки ролі героїні Одинадцять в серіалі "Дуже дивні справи". Актриса також недавно запустила свою марку косметики Florence by Mills і створила колекцію взуття Millie by You спільно з Converse. А у 14 років вона стала наймолодшим послом доброї волі від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Міллі Боббі Браун також є амбасадором ювелірного бренду Pandora.

