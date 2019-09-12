Як Анджеліна Джолі перетворюється у Малефісенту: відео

У мережі показали, як розкішна Анджеліна Джолі перевтілюється на майданчику в Малефісенту - головну героїню фільму "Чаклунка", друга частина якого невдовзі вийде на екранах. Зацініть!

Студія Disney вирішила нагадати, що вже 17 жовтня запланована прем'єра фільму Малефісента 2 або ж Чаклунка: Володарка темряви (Maleficent: Mistress of Evil).

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Тому на офіційному профілі кінокомпанії в соцмережі Instagram з'явилось незвичайне відео за участю ефектної Анджеліни Джолі, яка грає одну з головних ролей. На ролику можна побачити, як одна із найбажаніших акторок світу перетворюється в одну із найсильніших чаклунок казок.

Реверс-запис ідеально підходить під трек AC/DC - Back In Black, а міміка Джолі - розкішна.

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