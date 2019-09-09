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Сам удома для дорослих: у мережі показали нову версію фільму з рейтингом 18+
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Американська студія Corridor Digital, яка спеціалізується на вірусних роликах, пов'язаних з поп-культурою, показала як міг би виглядати хоррор-фільм Сам удома.
Згідно з сюжетом, два брата приїжджають відпочити в будинок, який вони зняли через Airbnb (онлайн-сервіс для короткострокової оренди житла). Але там їх чекає злобна версія Кевіна. Як розгорталися події далі – дивіться хоррор-версію популярної комедії "Сам удома".
І ще: Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
Читайте також: Маколей Калкін кумедно відреагував на ремейк Сам удома: епічне фото
Джерело: youtube
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