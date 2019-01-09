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Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
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Привітання для Степана у День Ангела потішать власників цього світлого імені. 9 січня не забудьте поздоровити знайомих Степанів з їхнім святом, Зібрали найкращі вітання, побажання та картинки з іменинами!
Ім'я Степан означає справедливість, мудрість та доброту, а також перекладається з давньогрецької як "вінець". Свій День ангела власники цього імені святкують кілька разів на рік: 9 січня, 15 серпня та 22 грудня. Але найчастіше Степанів вітають саме 9 січня.
Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою
Підготували чудові привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для іменинників :) Надішліть знайомим Степанам найкращі поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Короткі SMS побажання
- Поздоровлення своїми словами (прозою)
- Вітальні листівки і картинки
Вірші для привітання Степана з Днем Ангела
Ти, Степан, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
Щодня та щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Степане,
Прийми привітання!
***
Свят у світі є багато.
Іменини - також свято -
Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг -
Все Степан, усе - для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого -
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Я помолюсь за Степана всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує.
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі...
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту...
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Імениннику — щастя безмірного,
Імениннику — друга вірного,
Імениннику — зими найсніжнішої,
Імениннику — любові найніжнішої,
Імениннику — сонця променистого,
Імениннику — неба чистого!
Імениннику — Степану, бажаю удачі.
Хай буде так — а не інакше!
СМС поздоровлення з іменинами Степану
***
Вітаю із днем ангела Степана,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії,мрії прекрасні,
Щире кохання,радість і щастя!
***
Ми Степан тебе вітаєм,
Із Днем ангела твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди таким чудовим!
***
Вітаємо ми Степана
В цей веселий час
І бажаємо, щоб рум'яним
Залишався, як зараз!
***
Стільки друзів, стільки знайомих,
Ти без спілкування не проживеш,
Степане, дорогий, тебе вітаю,
Ти щастя всім людям просто даєш.
І я сьогодні тобі побажаю,
Успіху, удачі і, звичайно, добра,
Нещастя нехай від тебе відступають,
І втілиться в реальність мрія твоя!
Вітання на День Ангела Степана у прозі
У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб з допомогою його молитви владналися всі справи твої. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
Дорогий Степане, від усього серця щиро вітаю тебе і хочу побажати жити без сумнівів і смутку, успішно працювати і підкоряти нові вершини, щиро любити і піклуватися про близьких, мріяти про сокровенне і прагнути до своїх бажань!
***
Степанко, вітаю тебе з цим чудовим і святковим днем. Хочу побажати тобі величезних успіхів, благополучної діяльності, занять до душі і в задоволення, чудових друзів, хорошого настрою і відмінного здоров'я.
***
Вітаю тебе з твоїм прекрасним і світлим святом. Бажаю тобі, Степан, не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням, бажаю оптимістичних налаштувань і доброго здоров'я, міцного кохання і ентузіазму, постійного задоволення і вічної любові.
***
Степане, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості і успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані – оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!
***
Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти!
***
Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.
***
Вітаю Днем ангела! Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди перебував поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді. Але сьогодні ми прийшли на свято, так ось я бажаю тобі, щоб ми в цьому будинку збиралися тільки з хороших приводів.
***
Сьогодні День твого ангела-охоронця. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і непотрібні думки. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхався, адже, коли ти посміхаєшся, твій ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій ангел оберігає тебе! Будь щасливим!
Картинки і листівки для Стьопи на іменини
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