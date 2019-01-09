Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини

Привітання для Степана у День Ангела потішать власників цього світлого імені. 9 січня не забудьте поздоровити знайомих Степанів з їхнім святом, Зібрали найкращі вітання, побажання та картинки з іменинами!

Ім'я Степан означає справедливість, мудрість та доброту, а також перекладається з давньогрецької як "вінець". Свій День ангела власники цього імені святкують кілька разів на рік: 9 січня, 15 серпня та 22 грудня. Але найчастіше Степанів вітають саме 9 січня.

Тут більше: Привітання з Днем ангела: найкращі побажання українською мовою

Підготували чудові привітання з іменинами у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для іменинників :) Надішліть знайомим Степанам найкращі поздоровлення!

Ти, Степан, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

Щодня та щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Степане,

Прийми привітання!

***

Свят у світі є багато.

Іменини - також свято -

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг -

Все Степан, усе - для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого -

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Я помолюсь за Степана всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Імениннику — щастя безмірного,

Імениннику — друга вірного,

Імениннику — зими найсніжнішої,

Імениннику — любові найніжнішої,

Імениннику — сонця променистого,

Імениннику — неба чистого!

Імениннику — Степану, бажаю удачі.

Хай буде так — а не інакше!

***

Вітаю із днем ангела Степана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії,мрії прекрасні,

Щире кохання,радість і щастя!

***

Ми Степан тебе вітаєм,

Із Днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди таким чудовим!

***

Вітаємо ми Степана

В цей веселий час

І бажаємо, щоб рум'яним

Залишався, як зараз!

***

Стільки друзів, стільки знайомих,

Ти без спілкування не проживеш,

Степане, дорогий, тебе вітаю,

Ти щастя всім людям просто даєш.

І я сьогодні тобі побажаю,

Успіху, удачі і, звичайно, добра,

Нещастя нехай від тебе відступають,

І втілиться в реальність мрія твоя!

У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб з допомогою його молитви владналися всі справи твої. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

Дорогий Степане, від усього серця щиро вітаю тебе і хочу побажати жити без сумнівів і смутку, успішно працювати і підкоряти нові вершини, щиро любити і піклуватися про близьких, мріяти про сокровенне і прагнути до своїх бажань!

***

Степанко, вітаю тебе з цим чудовим і святковим днем. Хочу побажати тобі величезних успіхів, благополучної діяльності, занять до душі і в задоволення, чудових друзів, хорошого настрою і відмінного здоров'я.

***

Вітаю тебе з твоїм прекрасним і світлим святом. Бажаю тобі, Степан, не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням, бажаю оптимістичних налаштувань і доброго здоров'я, міцного кохання і ентузіазму, постійного задоволення і вічної любові.

***

Степане, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості і успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані – оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не змушував його за тебе червоніти!

***

Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.

***

Вітаю Днем ангела! Я бажаю тобі, щоб цей пернатий малюк завжди перебував поруч, як і всі ми, твої друзі. Недарма кажуть, що справжній друг пізнається в біді. Але сьогодні ми прийшли на свято, так ось я бажаю тобі, щоб ми в цьому будинку збиралися тільки з хороших приводів.

***

Сьогодні День твого ангела-охоронця. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і непотрібні думки. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхався, адже, коли ти посміхаєшся, твій ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій ангел оберігає тебе! Будь щасливим!

Прикольна картинка Стьопі

Вітальна листівка для Степана

Відкритка з побажаннями імениннику

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