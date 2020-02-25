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YouPorn запустив аналог TikTok для порно, але відео там не короткі

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YouPorn запустив аналог TikTok для порно, але відео там не короткі - фото 1

Платформа YouPorn запустила мобільний сервіс SWYP, який працює за принципом TikTok. Проте сайт відрізняється лише механікою роботи, а відео там все ті ж – просто підлаштовані під новий інтерфейс.

Як користуватися новою версією порноресурсу? Ви запускаєте сайт, перед вами відразу з'являється прев'ю випадкового ролика. Його можна перегорнути вгору (далі) або вниз (назад), поставити йому лайк або перейти до повного відео, змахнувши вліво.

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Примітно, що лайки тут потрібні для підбору контенту. Чим більше лайків, тим точніше система буде вгадувати смаки користувача. Перед початком роботи сервіс запропонує створити обліковий запис або авторизуватися.

SWYP задуманий як легший спосіб перегляду порно і пошуку нового. За словами представників YouPorn, так користувачі зможуть не загубитися в численних вкладках, категоріях і описах, а відразу перейти до справи.

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Джерело: thenextweb
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