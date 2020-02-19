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Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub

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види сексу та порно - фото 1
види сексу та порно

Сексологічна термінологія налічує тисячі слів, які здебільшого відомі тільки експертам. Розповідаємо вам, що означають найпопулярніші з цих слів, які можна часто побачити на сайтах для дорослих.

Секс вже давно не є табуйованою темою у суспільстві, проте багато людей відчувають ніяковість, коли говорять про це. Не варто соромитися! Підготували для вас короткий сексологічний словник з найпопулярнішими термінами, які означають різні пози сексу або ж сексуальні фетиші!

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  • Аматорське порно (Amateur) – порно початківця, непрофесійної моделі.
  • Порно від першої особи (POV означає Point of view) – спосіб зйомки, при якому глядач відчуває себе на місці порноактора.
  • Мілф (MILF означає Moms I'd Like to Fuck) – старші, гарні, доглянуті жінки, з якими хочуть мати секс молоді хлопці або дівчата.
  • Хентай (hentai) – стиль японського порнографічного малюнка та відео. Часто мається на увазі все що завгодно, лише б намальоване порно.
  • Крім пай (creampie) – сім'явилиття всередину піхви, зазвичай супроводжується показом витікання сперми звідти.
Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub - фото 387059
  • Генг-бенг (gangbang) – секс у якому беруть участь одна дівчина і від 2 до 10500 хлопців.
  • Сквірт (squirt) – зазвичай вважається, що це явище, коли дівчина досягає оргазму й у неї скорочуються стінки вагіни, що спричиняє струмінь змазки. Дехто стверджує, що це лише сеча.
  • Фемдом (femdom) – домінування жінок.
  • Болбастінг (Ballbusting) – нанесення ударів по яйцях.
  • БДСМ (BDSM) – це і bondage (зв'язування), і discipline (виховання, покарання), і domination (домінування), і submission (покірність), і sadism (нанесення травм), і masochism (отримання задоволення від побиття). Як окремо, так і їх поєднання.
  • Відеоінструкція з мастурбації (JOI означає Jerk Off Instructions) – дівчина дає вказівки (темп, коли кінчити тощо) з мастурбації. Найчастіше відео знімають від першої особи.

Що таке хентай чи генг-бенг: які види сексу та категорії є на Pornhub - фото 387058

  • Нарвасадата – різновид сексу, коли статевий член треться між жіночими грудьми.
  • Буккаке – форма групового сексу, при якому, група чоловіків, поперемінно або разом мастурбує на одного учасника, переважно на його обличчя, в рот, в горлянку та навіть у ніс.
  • Йоні – це слово на санскриті, використовується для позначення піхви, вульви, матки. У буквальному перекладі означає "черево", "місце народження".
  • Шибарі – (також сібарі, кімбаку) це японське мистецтво еротичного зв'язування (бандажа) за допомогою натуральних мотузок. Практика не має статевих обмежень, є лише обмеження до повноліття.

До теми: Мастурбація може замінити ліки проти грипу та застуди: цікаве дослідження

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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