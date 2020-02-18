Американка зняла порно у переповненій бібліотеці та опублікувала на Pornhub

Американська парочка зайнялася сексом прямо в приміщенні бібліотеки. Коханці зайнялися сексом серед білого дня, коли в будівлі перебували відвідувачі.

Так, дівчина зняла порно в бібліотеці Оушен Парк в американському місті Санта-Моніка штату Каліфорнія. У закладі на той момент перебували школярі. Відвертий ролик був опублікований на популярному порносайті PornHub.

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Американка зі своїм партнером знімали пікантні кадри днем. Спершу "актриса" оголювалася біля будівлі бібліотеки, яка розташована поруч з початковою школою. А потім пара зайшла в приміщення і там зайнялася сексом.

Обличчя партнера дівчата не показувала, а дівчину вдалося впізнати. Вона вже брала участь в зйомках подібних провокаційних роликів.

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