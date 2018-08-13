Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків, які варті уваги

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою незвичайний трек від Asking Alexandria. Насолоджуйтесь:

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Нові рок-пісні, слухайте онлайн:

Список треків:

SLANDER & CRANKDAT (feat. ASKING ALEXANDRIA) - Kneel Before Me In My Feelings - Drake (Fame On Fire Rock Cover) Trap Goes Punk ERRA - Monolith MESTIS - El Mestizo (feat. Eric Moore) Flight Paths - False Disguise Reigning Days - Inhaler King Creature - Can You Forgive Me Arlington - Mud Dead/Awake - The Pale Horse (ft. Tyler Shelton) - Official Music Video Sylar - All Or Nothing Shinedown - GET UP

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