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Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків, які варті уваги

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Плейлист нових рок-треків - фото 1
Плейлист нових рок-треків

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за перший тиждень серпня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Також не оминули увагою незвичайний трек від Asking Alexandria. Насолоджуйтесь:

Попередні новинки серпня слухайте тут

Нові рок-пісні, слухайте онлайн:

Список треків:

  1. SLANDER & CRANKDAT (feat. ASKING ALEXANDRIA) - Kneel Before Me
  2. In My Feelings - Drake (Fame On Fire Rock Cover) Trap Goes Punk
  3. ERRA - Monolith
  4. MESTIS - El Mestizo (feat. Eric Moore)
  5. Flight Paths - False Disguise
  6. Reigning Days - Inhaler
  7. King Creature - Can You Forgive Me
  8. Arlington - Mud
  9. Dead/Awake - The Pale Horse (ft. Tyler Shelton) - Official Music Video
  10. Sylar - All Or Nothing
  11. Shinedown - GET UP

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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