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Названо найпопулярніші треки літа

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Найкращі хіти літа - фото 1
Найкращі хіти літа

Музична стрімінгова платформа Spotify опублікувала список 20 найпопулярніших треків цього літа.

Перше місце в рейтингу посів Дрейк, чий хіт In My Feelings спровокував справжнє божевілля серед фанатів, які запустили танцювальний флешмоб Kiki, do you love me? З 1 червня по 20 серпня трек репера прослухали приблизно 393 мільйони разів.

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Другою піснею став трек групи Maroon 5. Композиція Girls Like You, записана спільно з реперкою Карді Бі, набрала 293 мільйони прослуховувань. Закриває трійку лідерів сама Карді Бі з піснею I Like It (289 мільйонів прослуховувань).

У двадцятку найпопулярніших літніх пісень за версією Spotify увійшло відразу 5 треків Дрейка. Крім In My Feelings є ще God's Plan, Nice For What, Do not Matter to Me і Nonstop. Всі вони увійшли до нового альбому репера Scorpion, який встановив кілька рекордів, у тому числі набрав мільярд прослуховувань всього за тиждень.

Слухайте найкращі композиції цього літа

1. Drake – In My Feelings, дивіться відео:

2. Maroon 5 — Girls Like You, дивіться відео:

3. Cardi Bi — I Like It, дивіться відео:

4. Juice WRLD — Lucid Dreams, дивіться відео:

5. Xxxtentacion — Sad!, дивіться відео:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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