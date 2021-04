Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+

Ніколь Шерзінгер – американська попвиконавиця, солістка групи The Pussycat Dolls, популярної на рубежі 90-х і 2000-х. Сама пише тексти пісень і музику, чудово танцює і позує для глянцевих видань. Давайте подивимось, як змінювалася красуня!

Майбутня зірка народилася в столиці штату Гаваї Гонолулу 29 червня 1978 року. Повне ім'я дівчини – Ніколь Парасковія Еліколані Валіенте Шерзінгер, яке вона отримала завдяки багатонаціональному походженню. Батько співачки – Альфонсо Валіенте, був філіппінцем, а мати Розмарі Еліколані поєднала в собі гавайське та українське коріння. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.

Ніколь Шерзінгер уже в п'ять років відвідувала заняття акторської майстерності в Школі молодіжного мистецтва. Її вища освіта в університеті теж була пов'язана з акторським ремеслом. Успіхом для молодої Ніколь Шерзінгер можна назвати виступи в аматорському театрі Луізвілль. На рахунку Ніколь була ще й перемога в конкурсі талантів Coca-Cola Classic Talent Contest.

Втім, незабаром вона кинула навчання, оскільки ефектній дівчині запропонували місце бек-вокалістки в групі Days Of The New. Музична кар'єра майбутньої знаменитості почалася у 21 рік, в 1999-му. Через два роки Ніколь перемогла в популярному телешоу про початківців співаків і стала вокалісткою жіночої групи Eden's Crush. Разом з цим до Ніколь прийшов перший гучний успіх, проте так виглядало тільки з боку. Згодом співачка зізналася, що робота в цій групі була для неї пеклом, оскільки інші дівчатка колективу її не любили, вважали амбітною і зухвалою. Після розпаду групи Ніколь цілком успішно виконувала соло під псевдонімом Ніколь Кеа і навіть записала кілька саундтреків.

У 2003-му році 25-річну успішну співачку застала депресія і психологічна криза. Згодом вона зізнавалася, що в цей період часто відчувала себе самотньою, хоча навколо неї завжди було багато людей, також вона сильно набрала у вазі, страждаючи від булімії. Але дівчина доволі швидко подолала свою нудьгу, схудла, покращала себе і влилася до складу групи Pussycat Dolls. Робота в цій групі принесла їй гучну світову популярність, Ніколь завоювала титул граціозної кішки, що приймає важкі пози і вбиває своєю сексуальністю. До того ж Ніколь не тільки співає, але і бере участь в написанні пісень.

На початковому етапі діяльності групи Pussycat Dolls учасниці виступали тільки в ролі танцівниць і давали яскраві вистави в стилі кабаре. Періодично до колективу приєднувалися співачки і актриси для підготовки окремих концертів. Проте, коли прийшла Ніколь, дівчина настільки добре вписалася в колектив, що стала його голосом і визнаним лідером.

Разом з Dolls дівчина випустила два студійних альбоми в 2005 і 2008 роках: PCD і Doll Domination. Перший двічі ставав платиновим, а композиції Do not Cha, Sttickwitu і Buttons (авторства Ніколь і Шона Гаррета) займали верхні рядки американських чартів.

Свій артистичний дар Шерзінгер неодноразово демонструвала і в кінематографі. Спочатку це були невеликі ролі в телесеріалах: в 2001 році вона зіграла Вероніку в сімейній комедії Моя дружина і діти і запрошену попзірку в Сабріна – юна відьма. Потім з'явилася в ролі Жасмин і в образі міс Пуерто-Рико.

Зараз Ніколь продовжує активно виступати в різних містах світу. Дівчина постійно змінює місце перебування: Ніцца, Лондон, Бангкок, Цюрих. Але подорожі не втомлюють Шерзінгер, адже співачці подобається насичене життя!

