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Як змінювалася найкрасивіша жінка року за версією People: фото 18+
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Спокуслива Кріссі Тайген підкорила світ екзотичною чарівністю і розкішними формами. Днями видання People оголосило її найкрасивішою жінкою за вибором народу. Давайте подивимось, як змінювалася красуня!
Крістін Дайан Тайген народилася 30 листопада 1985 (знак зодіаку Стрілець) в Дельті, штат Юта. Батько Рон Тайген наполовину норвежець, наполовину німець. Мати Вілайлук Тайген належить до тайської національності. Далі про чарівну Кріссі Тайген пише Радіо MAXIMUM.
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Крістін не мріяла про біографію актриси або моделі. Своє покликання дівчинка бачила у викладанні або кулінарії. Після закінчення школи 18-річна Тайген стала працювати в магазині товарів для серфінгу. Тут її і запримітив фешен-фотограф, який і познайомив її з модельним бізнесом.
Фізичні дані Тайген ідеально вписалися в модельні параметри: зріст 174 см, вага 57-58 кг, об'єми 94-69-89. Кріссі переїхала в Нью-Йорк, де долучилася до рядів довгоногих красунь агентства IMG models. У 2006-2007 роках в статусі IGN Babe вона стала учасницею популярного в Америці телевізійного ігрового шоу Deal or No Deal.
Справжнім проривом в кар'єрі стала поява на обкладинці календаря MAXIM у 2007 році. Це вивело Кріссі з розряду моделей для каталогів на рівень манекенниць першої величини, які працюють з відомими світовими брендами. На дівчину посипалися пропозиції від таких марок, як Gillette Venus, Olay, Nike, Skullcandy, Gap Factory, XOXO, UGG Australia, Rock and Republic, Billabong, Beach Bunny Swimwear та інших.
Вельми цікавим є той факт, що Кріссі дуже любить рекламувати купальники, і взагалі різні пляжні аксесуари. При цьому сама модель страждає гідрофобією. Вона панічно боїться води, а думка про плавання ввергає її в жах. З 2007 року у Кріссі роман з поетом і співаком Джоном Леджендом. Відомо що Джон завоював серце моделі вельми незвичайним способом. Одним із захоплень Ледженда є випічка та створення нових смаків хліба. Джон винаходив для своєї коханої різні смаки хліба, так з-під його рук вийшов хліб зі смаком шоколаду, банана, кавуна, гарбуза.
У 2010 році розкішні форми Тайген прикрасили сторінки журналу Sports Illustrated Swimsuit, куди Кріссі привела подруга, модель Брук Деккер. За проривний дебют в рекламі купальників екзотичну красуню назвали "Новачком року". З того часу зірка стала з'являтися на сторінках видання щорічно.
Гарячі фото Кріссі Тайген 18+
Тайген не ретушує жодних своїх фотографій в купальнику в фотошопі. Вона зізналася, що не збирається приховувати розтяжки на тілі, які з'явилися після пологів, і закликає до цього інших жінок.
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