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Вперше за 36 років: Маккартні досяг вершини чарту Billboard
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Останній альбом Пола Маккартні "Egypt Station" був проданий за тиждень до випуску тиражем 153 тисячі примірників.
Новий альбом відомого артиста Пола Маккартні "Egypt Station" очолив чарт журналу Billboard, який є офіційним хіт-парадом США.
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Повідомляється, що виконавець вперше за 36 років зміг показати такий результат. Його нова платівка була продана тиражем 153 тисячі примірників за тиждень після випуску.
Востаннє Полу вдалося очолити чарт Billboard альбомом виконавця "Tug of War" у 1982 році.
Водночас у Великобританії новий альбом Маккартні опинився на третій позиції музичного чарту. Останній раз екс-солісту The Beatles вдалося очолити хіт-парад в 1989 році. Це була його платівка "Flowers in the Dirt".
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