Підкорив YouTube: новий кліп Емінема стрімко набирає мільйони переглядів

Новий кліп американського репера Емінема (Маршалла Метерса) стрімко набирає мільйони переглядів на YouTube.

Відео на пісню "Lucky You", яку він виконав разом з репером Джойнером Лукасом, було офіційно опубліковано 13 вересня на каналі виконавця.

І ще: Емінем випустив кліп Fall, у якому відповідає всім критикам

За два дні ролик подивилися понад 17 мілйьонів разів. Кліп зібрав 1,2 мільйон лайків і 20 тисяч дизлайків.

"Lucky You" – один з треків з нового альбому репера "Kamikaze".

Eminem – Lucky You ft. Joyner Lucas: дивіться новий кліп:

Читайте також: Емінем раптово випустив альбом Kamikaze: слухайте всі треки