Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за новий тиждень вересня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Насолоджуйтесь:

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Нові рок-треки тижня, слухайте онлайн:

Нові рок-треки тижня, список пісень:

Starset - Love You To Death PALAYE ROYALE - Teenage Heartbreak Куеен Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Stream) Architects - "Hereafter" Touché Amoré - "Flowers and You" (Live) Neck Deep - Torn (Official Music Video) Bayside - Sick Sick Sick (Visual) The Dangerous Summer - This Is Life (Official Music Video) Sylar - SHOOK! (Visual) The Living End - 'Otherside' (Official Audio) Familiar Spirit - Reach (OFFICIAL MUSIC VIDEO) Commonwealth - Fear (OFFICIAL MUSIC VIDEO) DEICIDE - Defying the Sacred (OFFICIAL VIDEO) Reigning Days - Empire (Official Music Video) The Rasmus - Holy Grail (Lyric Video) Five Finger Death Punch - When the Seasons Change (Official Video)

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