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Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути

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Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути - фото 1

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист свіжої рок-музики за новий тиждень вересня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Нові рок-треки тижня, слухайте онлайн:

Нові рок-треки тижня, список пісень:

  1. Starset - Love You To Death
  2. PALAYE ROYALE - Teenage Heartbreak Куеен
  3. Ice Nine Kills - A Grave Mistake (Stream)
  4. Architects - "Hereafter"
  5. Touché Amoré - "Flowers and You" (Live)
  6. Neck Deep - Torn (Official Music Video)
  7. Bayside - Sick Sick Sick (Visual)
  8. The Dangerous Summer - This Is Life (Official Music Video)
  9. Sylar - SHOOK! (Visual)
  10. The Living End - 'Otherside' (Official Audio)
  11. Familiar Spirit - Reach (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  12. Commonwealth - Fear (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  13. DEICIDE - Defying the Sacred (OFFICIAL VIDEO)
  14. Reigning Days - Empire (Official Music Video)
  15. The Rasmus - Holy Grail (Lyric Video)
  16. Five Finger Death Punch - When the Seasons Change (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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