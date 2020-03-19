Воротар збірної України підтримав флешмоб із туалетним папером: відео

Під час пандемії коронавірусу футбольні зірки запустили челендж "Залишайся вдома", аби не так нудно проводити карантин. До нового тренду долучився Андрій П'ятов, який разом із ведучим Андрієм Бєдняковим розіграв кумедну сценку з набиванням рулону туалетного паперу.

У рамках флешмобу "Залишайся вдома" зіркові футболісти показують, як розважаються під час карантину. Суть челенджу – якомога більше разів набити ногою рулон туалетного паперу.

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Дійшла ця розвага і до України. Зокрема, челендж підтримали воротар "Шахтаря" і збірної України з футболу Андрій П'ятов, а також ведучий популярної телепередачі "Орел і Решка" Андрій Бєдняков. У спільному ролику хлопці з гумором підтримали флешмоб.

Так, на кадрах видно, що Бєдняков спробував понабивати рулон ногою, але потім віддав його П'ятову, який висунув руку з вбиральні і спритно спіймав папір.

Естафету Бєднякову передав відомий український спортивний журналіст Віктор Вацко:

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