Залишайся вдома: зірки футболу долучилися до найголовнішого челенджу року

У соцмережах набирає популярність челендж "Залишайся вдома", який запустили для мотивації людей дотримуватися карантинних заходів і не виходити з дому.

Як уже відомо, зараз важливо максимально залишатися вдома, аби зменшити поширення коронавірусу. І у багатьох країнах світу введений карантин. Так, щоб не так скучно було проводити час вдома, у мережі запустили тематичний челендж, до якого уже долучилося багато відомих футболістів.

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Його суть полягає в набиванні ногою рулону туалетного паперу замість м'яча. Челендж проходить під хештегом #stayathomechallenge.

Keepers got no chance with that one, he’s put it top nickel! @benmendy23 takes his time spots the late runner who makes no mistake



#ManCity pic.twitter.com/gWVwaHRTdd — Manchester City (@ManCity) March 17, 2020

Bruno Fernandes takes on the #StayAtHome challenge



(via brunofernandes.10/Instagram) pic.twitter.com/nQFwrGXQoz — ESPN UK (@ESPNUK) March 16, 2020

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