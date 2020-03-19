Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Залишайся вдома: зірки футболу долучилися до найголовнішого челенджу року

  • 19
Залишайся вдома: зірки футболу долучилися до найголовнішого челенджу року - фото 1

У соцмережах набирає популярність челендж "Залишайся вдома", який запустили для мотивації людей дотримуватися карантинних заходів і не виходити з дому.

Як уже відомо, зараз важливо максимально залишатися вдома, аби зменшити поширення коронавірусу. І у багатьох країнах світу введений карантин. Так, щоб не так скучно було проводити час вдома, у мережі запустили тематичний челендж, до якого уже долучилося багато відомих футболістів.

До слова: Залишайтеся вдома: австрійський пілот залишив в небі головне послання 2020 року (відео)

Його суть полягає в набиванні ногою рулону туалетного паперу замість м'яча. Челендж проходить під хештегом #stayathomechallenge.

Читайте також: Скільки туалетного паперу реально потрібно на 2 тижні карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто така Еріка і Белла? Реакція мережі на титри під час звернення Зеленського
  • Вчора, 15:20
  • 354
Чому не потрібно планувати подорож заздалегідь: приклади із власного досвіду
  • Вчора, 15:12
  • 3326
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2174001
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл