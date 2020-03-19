Ресторан у Чикаго доставляє їжу додому разом з рулоном туалетного паперу

Ресторан з Чикаго The Beacon Tap придумав, як підігріти інтерес до себе на тлі глобальної істерії через туалетний папір. Заклад почав доставляти додому рулон паперу разом із замовленнями.

За словами власників ресторану, ідея з "рулоном-компліментом" спала на думку одному з менеджерів. Власник закладу одразу зв'язався з постачальником туалетного паперу і замовив його якомога більше, щоб зробити приємне клієнтам. Про незвичайну пропозицію ресторану повідомлялося на його сторінці у Facebook.

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Поки з трьох сотень замовлених рулонів ресторану вдалося роздати 80. Кажуть, всі, кому дістався подарунок, були приємно здивовані.

У фаворити туалетний папір вибилася через пандемію коронавірусу, карантини і заходи з самоізоляції. Рулони скуповують пачками разом з гречкою, консервами, масками і засобами для дезінфекції рук.

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