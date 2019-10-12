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Вийшов трейлер нового фільму з Леді Гагою і Купером
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У мережі з'явився трейлер нового фільму How To Be: Mark Ronson. Героями промо знову стали Леді Гага і Бредлі Купер.
Річ у тому, що фільм присвячений композитору Марку Ронсону, автору в тому числі пісні, яка звучить у стрічці Зірка народилася.
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Нагадаємо, 44-річний Бредлі Купер і 33-річна Леді Гага познайомилися на зйомках картини. А після закінчення роботи над фільмом і церемонії вручення премії Оскар пара Купера і Ірини Шейк розпалася. Фанати російської моделі поспішили звинуватити співачку в тому, що винуватицею розлучення стала саме вона.
Втім, з часом пристрасті вщухли, і кожен зайнявся своїм життям. Ірина Шейк поринула в роботу і розваги, Гага закрутила роман зі звукооператором Деніелом Хортоном. Ну а Купер проводить час в компаніях приятелів.
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