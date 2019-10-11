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Анджеліна Джолі спокусила фігурою в розкішній сукні

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Анджеліна Джолі - фото 1
Анджеліна Джолі / pinterest

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка тільки днями відвідала прем'єру фільму Малефісенти: Володарки тьми в Римі, зараз продовжує колесити світом з промо картини, в якій зіграла головну роль.

Так, зірка приїхала на лондонську прем'єру в супроводі чотирьох з шести дітей: 14-річної Захари, 13-річної Шайло і 11-річними близнюками Вів'єн і Ноксом.

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Також разом з Анджеліною на британській прем'єрі з'явилася колега по стрічці, актриса Ель Фаннінг, яка зіграла у фільмі принцесу Аврору. Мило, що обидві актриси з'явилися на червоній доріжці в стилі діснеївських принцес. Джолі захопила публіку світлим довгим платтям з шифону, розшитим сріблястими паєтками і золотими стрічками від Ralph & Russo. Рукава і шлейф сукні були прикрашені кристалами Swarovski, що додало сукні ще більшого блиску.

Ель Фаннінг позувала в світло-зеленій сукні Armani Prive, яке підкреслювало її струнку фігуру і фарфорову шкіру. Джолі доволі тепло висловилася про своїх партнерок за стрічкою: Ель Фаннінг і Мішель Пфайффер.

Анджеліна Джолі спокусила фігурою в розкішній сукні - фото 360933

Анджеліна Джолі спокусила фігурою в розкішній сукні - фото 360934

Анджеліна Джолі спокусила фігурою в розкішній сукні - фото 360935

Анджеліна Джолі спокусила фігурою в розкішній сукні - фото 360937

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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