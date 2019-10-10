Поворот: вийшов трейлер фільму жахів з зіркою Дуже дивних справ

У мережі з'явився трейлер до фільму Поворот (The Turning) від режисерки серіалу Розповіді служниці. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Dreamworks потішила фанатів жахів перший трейлером до стрічки Поворот (The Turning), дата виходу якої запланована на 24 січня 2020 року.

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Сюжет базується на повісті Генрі Джеймса "Поворот гвинта" та розповідає про юну гувернантку, яку наймає чоловік, що став опікуном своїх племінника та племінниці. Однак діти зовсім не такі милі та приємні, як того хотілося б. Дівчину чекають не просто пригоди та проблеми, а й справді моторошні речі.

Режисерське крісло зайняла Флорія Сіджізмонді (Розповідь служниці, Втікачі від Marvel), а головні ролі виконали Фінн Вулфард, Макензі Девіс, Бруклін Принс та інші.

Поворот, дивитись трейлер фільму жахів онлайн:

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