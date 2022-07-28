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Відомі номінанти MTV Video Music Awards 2022: українка Таня Муіньо претендує на 9 нагород

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Відомі номінанти MTV Video Music Awards 2022: українка Таня Муіньо претендує на 9 нагород - фото 1

Нагородження премії відбудеться 29 серпня 2022 року. Наразі відомі усі номінанти, які претендують на престижні відзнаки. Читайте далі та дізнайтеся, на які 9 номінацій претендує українка Таня Муіньо!

MTV Video Music Awards оголосили номінантів 2022 року у 7 категоріях.

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Таня Муіньо (українка, родом з Одеси) створює кліпи для зірок, які підкорюють глядачів з перших секунд відео. У 2021 році вона вже здобувала перемогу на MTV Video Music Awards у категорії "Найкраща режисерська робота" за кліп MONTERO для репера Lil Nas X.

Цьогоріч три відеороботи її авторства мають всі шанси на перемогу:

  • 5 номінацій: "Відео року", "Найкраща режисерська робота", "Найкраще поп відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія"

Harry Styles – As It Was:

  • 3 номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія"

Normani – Wild Side (Official Video) ft. Cardi B:

  • 1 номінація: "Найкраще відео, створене в колаборації"

Post Malone, The Weeknd – One Right Now:

Номінанти MTV Video Music Awards 2022:

Відео року:

  • Doja Cat – Woman
  • Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
  • Ed Sheeran – Shivers
  • Harry Styles – As It Was
  • Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
  • Olivia Rodrigo – brutal
  • Taylor Swift – All Too Well

Артист року:

  • Bad Bunny
  • Drake
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Jack Harlow
  • Lil Nas X
  • Lizzo

Пісня року:

  • Adele – Easy On Me
  • Billie Eilish – Happier Than Ever
  • Doja Cat – Woman
  • Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
  • Lizzo – About Damn Time
  • The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкращий новий артист:

  • Baby Keem
  • Dove Cameron
  • GAYLE
  • Latto
  • Måneskin
  • SEVENTEEN

Найкраща колаборація:

  • Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
  • Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
  • Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
  • Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie
  • Post Malone & The Weeknd – One Right Now
  • ROSALÍA ft. The Weekend – LA FAMA
  • The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкраща поп пісня:

  • Billie Eilish – Happier Than Ever
  • Doja Cat – Woman
  • Ed Sheeran – Shivers
  • Harry Styles – As It Was
  • Lizzo – About Damn Time
  • Olivia Rodrigo – traitor

Найкраща режисерська робота:

  • Baby Keem & Kendrick Lamar – family ties
  • Billie Eilish – Happier Than Ever
  • Ed Sheeran – Shivers
  • Harry Styles – As It Was
  • Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
  • Taylor Swift – All Too Well

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