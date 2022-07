Відомі номінанти MTV Video Music Awards 2022: українка Таня Муіньо претендує на 9 нагород

Нагородження премії відбудеться 29 серпня 2022 року. Наразі відомі усі номінанти, які претендують на престижні відзнаки. Читайте далі та дізнайтеся, на які 9 номінацій претендує українка Таня Муіньо!

​MTV Video Music Awards оголосили номінантів 2022 року у 7 категоріях.

Таня Муіньо (українка, родом з Одеси) створює кліпи для зірок, які підкорюють глядачів з перших секунд відео. У 2021 році вона вже здобувала перемогу на MTV Video Music Awards у категорії "Найкраща режисерська робота" за кліп MONTERO для репера Lil Nas X.

Цьогоріч три відеороботи її авторства мають всі шанси на перемогу:

5 номінацій: "Відео року", "Найкраща режисерська робота", "Найкраще поп відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія"

Harry Styles – As It Was:

3 номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія"

Normani – Wild Side (Official Video) ft. Cardi B:

1 номінація: "Найкраще відео, створене в колаборації"

Post Malone, The Weeknd – One Right Now:

Номінанти MTV Video Music Awards 2022:

Відео року:

Doja Cat – Woman

Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy

Ed Sheeran – Shivers

Harry Styles – As It Was

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Olivia Rodrigo – brutal

Taylor Swift – All Too Well

Артист року:

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Пісня року:

Adele – Easy On Me

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat – Woman

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

Lizzo – About Damn Time

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкращий новий артист:

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

Найкраща колаборація:

Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy

Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

Post Malone & The Weeknd – One Right Now

ROSALÍA ft. The Weekend – LA FAMA

The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY

Найкраща поп пісня:

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat – Woman

Ed Sheeran – Shivers

Harry Styles – As It Was

Lizzo – About Damn Time

Olivia Rodrigo – traitor

Найкраща режисерська робота:

Baby Keem & Kendrick Lamar – family ties

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ed Sheeran – Shivers

Harry Styles – As It Was

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

Taylor Swift – All Too Well

