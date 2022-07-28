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Відомі номінанти MTV Video Music Awards 2022: українка Таня Муіньо претендує на 9 нагород
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Нагородження премії відбудеться 29 серпня 2022 року. Наразі відомі усі номінанти, які претендують на престижні відзнаки. Читайте далі та дізнайтеся, на які 9 номінацій претендує українка Таня Муіньо!
MTV Video Music Awards оголосили номінантів 2022 року у 7 категоріях.
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Таня Муіньо (українка, родом з Одеси) створює кліпи для зірок, які підкорюють глядачів з перших секунд відео. У 2021 році вона вже здобувала перемогу на MTV Video Music Awards у категорії "Найкраща режисерська робота" за кліп MONTERO для репера Lil Nas X.
Цьогоріч три відеороботи її авторства мають всі шанси на перемогу:
- 5 номінацій: "Відео року", "Найкраща режисерська робота", "Найкраще поп відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія"
Harry Styles – As It Was:
- 3 номінації: "Найкраще r&b відео", "Найкраща операторська робота", "Найкраща хореографія"
Normani – Wild Side (Official Video) ft. Cardi B:
- 1 номінація: "Найкраще відео, створене в колаборації"
Post Malone, The Weeknd – One Right Now:
Номінанти MTV Video Music Awards 2022:
Відео року:
- Doja Cat – Woman
- Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
- Ed Sheeran – Shivers
- Harry Styles – As It Was
- Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
- Olivia Rodrigo – brutal
- Taylor Swift – All Too Well
Артист року:
- Bad Bunny
- Drake
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Jack Harlow
- Lil Nas X
- Lizzo
Пісня року:
- Adele – Easy On Me
- Billie Eilish – Happier Than Ever
- Doja Cat – Woman
- Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
- Lizzo – About Damn Time
- The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Найкращий новий артист:
- Baby Keem
- Dove Cameron
- GAYLE
- Latto
- Måneskin
- SEVENTEEN
Найкраща колаборація:
- Drake ft. Future & Young Thug – Way 2 Sexy
- Elton John & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
- Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
- Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie
- Post Malone & The Weeknd – One Right Now
- ROSALÍA ft. The Weekend – LA FAMA
- The Kid LAROI & Justin Bieber – STAY
Найкраща поп пісня:
- Billie Eilish – Happier Than Ever
- Doja Cat – Woman
- Ed Sheeran – Shivers
- Harry Styles – As It Was
- Lizzo – About Damn Time
- Olivia Rodrigo – traitor
Найкраща режисерська робота:
- Baby Keem & Kendrick Lamar – family ties
- Billie Eilish – Happier Than Ever
- Ed Sheeran – Shivers
- Harry Styles – As It Was
- Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY
- Taylor Swift – All Too Well
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