Привітання з днем батька: найкращі побажання для тата

Привітання для тата потішать ваших найдорожчих людей у їхнє свято. Не забудьте поздоровити всіх чоловіків-татусів з Днем батька та сказати їм слова подяки. Зібрали для вас вітання українською мовою на будь-який смак – у віршах, прозі та смс, а також красиві листівки! Обирайте найкраще побажання!

Привітання з Днем батька пролунають на адресу кожного чоловіка-тата вже у неділю, 16 вересня, адже саме на цю дату припадає це важливе свято в 2018 році. Пам'ятайте, що головне не цінні подарунки, а подяка та увага. Тож не забудьте поздоровити свого тата і дідуся, які чекають на гарні слова від доньки / сина / онука / внучки, а також всіх чоловіків, які носять горде звання "батька".

Підготували для вас найкращі вітання з Днем тата на українській мові: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

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Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З тобою нам завжди затишно й світло.

Ти гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом,

Що в рідному домі надійно та щиро,

Живи нам на радість у щасті та мирі,

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тобі треба,

А Матінка Божа – цариця свята –

Дарує щасиві і довгі літа.

***

Нехай буде у вас все в порядку,

Добра вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

Веселощів низку, здоров'я міцного

Від щирого серця бажаєм усього.

Хай надійних людей вам життя посилає,

А в серці довіку добро не згасає.

Хай радість всміхається в вашому домі,

І ліку не буде щасливим рокам,

Іще раз здоров'я, удачі в усьому

Ми зичимо щиро, ріднесенький, вам!

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров'я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров'я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

***

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі і безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров'я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Тут не важливий диплом

І квиточок з зарплатою:

Всім дано стати батьком,

Але не кожному - татом!

Тож усім тим з батьків,

Хто дітьми гордий і славний,

Даруємо море віршів,

Поздоровлень цунамі!

***

Віршовані поздоровлення для діда

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Дитячі вірші для привітання від сина

Тату мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і супернадійний.

Обнімаю і цілую я тебе в свято

Ти найкращий в світі, мій хороший татку!

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

Вітання татові у відео:

***

Любий тату, здоров'я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

***

Татусю, зичу щастя і здоров'я,

Складається хай все без перешкод,

Добробут буде вдома й на роботі,

Живи сто літ без бід і без турбот!

***

Таточку любий, рідна людино,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

***

Жити в щасті лиш бажаю,

Буде хай здоровим дух.

Пам'ятай, для мене завжди

Ти найкращий в світі друг!

***

Із Днем батька, мій татусю,

Будь здоровим, рідний мій.

Перемог тобі бажаю,

Посміхайся, вір і мрій.

***

Прикольні побажання

Багато щастя, тату, зичу,

Здоров'я буде хай вагон,

Усміхнене завжди обличчя,

А також успіхів мільйон.

***

Гарні слова від донечки

Хай ладяться справи у тебе, татусю,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Проходять роки, але ти, дорогий татусю, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш найкращим в світі. Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай – ми, твої діти, завжди з тобою поруч!

***

Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

***

Наш ласкавий і милий татку, ми вітаємо тебе з твоїм святом! З днем батька! Ти зміг виростити нас гідними людьми, завжди підтримував і давав цінні поради. А, найголовніше, робив це з любов'ю і щирістю. У відповідь ми даруємо тобі нашу ніжність, довіру і повагу! Ти гідний найкращих побажань. Ми любимо тебе і цінуємо!

***

Хочу від усього серця побажати улюбленому тату успіхів у всіх справах і починаннях, більше яскравих, позитивних емоцій в житті, нескінченної молодості, мужності, терпіння і сил. Нехай енергія тебе переповнює, а життєрадісність і оптимізм допомагають у всьому. Щастя і благополуччя, з Днем батька!

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Поздоровлення своїми словами від сина

Дорогий і улюблений татусю! Від щирого серця вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День. Я кажу тобі "величезне спасибі" за те, що ти виховав мене, твого сига, справжнім чоловіком, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, батьку, терпіння, міцного здоров'я!

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Подяка татові від дочки

Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім'янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишаєтися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров'я, бадьорості, сил, віри і надії.

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Гарні слова татові

Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!

Картинка для тата

Листівка для привітання з днем батька

Відкритка татові

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