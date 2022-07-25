Остаточне рішення: де пройде Євробачення у 2023 році

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у наступному році проведуть не в Україні, а у Великій Британії. Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу.

Як йдеться у повідомленні, Європейський мовний союз, "Суспільний мовник" та BBC домовилися провести Євробачення 2022 у Великій Британії від імені України. Обов'язки організатора візьме на себе BBC.

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Представники "Суспільного мовника" співпрацюватимуть з BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи у шоу наступного року, – пообіцяли організатори.

Україна як країна-переможець автоматично потрапить до фіналу.

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