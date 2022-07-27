Цибульська переспівала хіт Каменських українською мовою – відео

Оля Цибульська потішила фанатів співочим відео, у якому переклала українською популярну пісню Насті Каменських. І нова версія "Черлене вино" вже припала до душі фанатам.

36-річна українська співачка Оля Цибульська активно займається волонтерством в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Зірка також продовжує ділитись своїми думками та життя на сторінці в інстаграмі, де має понад 780 тисяч підписників. А нещодавно Оля потішила прихильників українською версією хіта "Красное вино" Насті Каменських (NK).

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У новому відео співачка у сонячному саду співає відому композицію на новий лад. Таким чином зірка вигадала нову рубрику #люблюрідною, у якій планує давати нове життя російськомовним трекам українських виконавців. Також Цибульська пояснила, що черлений – це темно-червоний.

За короткий час запис зібрав понад 27 тисяч переглядів та сотні коментарів. Деяким користувачам переспів навіть сподобався більше за оригінал. Зацініть:

А так звучить оригінал:

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