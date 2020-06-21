Привітання з Днем батька 2020 в прозі: вітання для тата своїми словами

Привітання з Днем батька 2020 в прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас найкращі побажання татові своїми словами, а також кумедні вітання прозою, якими можна поздоровити найдорожчого чоловіка у світі.

У День батька пам'ятайте, що головне не коштовні подарунки, а увага. Тож навіть якщо ви не поруч зі своїм татом – привітайте його телефоном своїми словами або ж надішліть гарне вітання.

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Ось найкращі побажання до Дня батька: тисніть на пункт та переходьте на потрібний вам розділ!

Цей червневий день присвячується всім батькам, які віддають свій час вихованню дітей. Хочеться привітати їх зі святом і побажати здоров'я, терпіння, мудрості!

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Від дружини

Вітаю з Днем батька і хочу побажати тобі завжди залишатися героєм для свого чада і справжнім прикладом мудрості, впевненості, мужності та честі! Нехай з кожним днем ​​батьківство дарує тобі відчуття важливості, необхідності, підтримки та любові!

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Від сина

Тато, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене усього того, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, доброту і всепрощення. Я тебе дуже люблю і дякую небо, що воно вибрало саме тебе!

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Від дочки

Татуся дорогого вітаю з Днем батька! Спасибі тобі за моє хороше виховання та атмосферу любові, в якій я виховувалася все своє життя. Бути твоєю дочкою – справжнє щастя! Бажаю тобі здійснення усіх твоїх бажань, серйозних цілей, як можна більше радісних миттєвостей і найміцнішого здоров'я, яке буде з тобою все життя. Виконай всі свої честолюбні плани. А головне – будь задоволений собою!

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Татко, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої та завжди оберігає, що б не сталося, і де б не був ти. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірна, і була радісною кожну мить!

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Від дитини

Милий тато, в це чудове свято – День батька – і будь-який інший день я тобі щиро бажаю радости серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею, міцний здоров'ям і сповнений енергії та бадьорості. Ти – мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Люблю тебе!

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Всіх батьків вітаємо з їх "професійним" святом! Найтурботливіші, терплячі та люблячі, живіть довго і щасливо, будьте бадьорі та повні сил, залишаючись вірною підтримкою та опорою для своїх улюблених дітей. Нехай у вас все ладиться!

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Тато, зі святом тебе! Ти подарував мені життя, допоміг стати тим, хто я є зараз. Я шалено радію, що саме тебе вибрав Бог для цієї місії. Я хочу, щоб ти завжди був поруч, посміхався і випромінював ту ж енергію, яка поглинає своїм позитивом.

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Вітаю з Днем батька! Бажаю завжди, скільки б років тобі не було і в якому віці не було б твоє чадо, залишатися міцним, сміливим, справедливим, чесним, веселим, проникливим, добрим батьком, якого люблять, цінують, поважають і розуміють з півслова!

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День батька – не надто популярне свято, але пропускати його я не хочу, тому що це ще один привід розповісти про те, як я тебе люблю, мій татко. Нехай всі говорять, що ми не ладнаємо, але ти ж знаєш, що звання "татова доня", виправдано мною на всі 100%. Так нехай же здоров'я тебе не підводить, удача слідує за тобою по п'ятах, а вдома не згасає любов.

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Вітаю з Днем батька і від душі бажаю для своєї дитини бути справжнім героєм, з кожним днем наповнювати життя чада веселими жартами, кумедними історіями, цікавими захопленнями та спільними прогулянками. Бажаю, щоб батько був справжньою гордістю для свого дитя і навпаки!

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Бути хорошим батьком – найвідповідальніша і найпотрібніша робота в житті чоловіка. Стати прикладом для сина і добрим чарівником для дочки. Навчити, розповісти, захистити, пояснити та зробити все це з любов'ю і терпінням – таке може тільки тато. Вітаємо гідних батьків, пишаємося ними та бажаємо тільки щастя і здоров'я!

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Від доньки

Милий, рідний, м'який, добрий, а іноді суворий і похмурий, але завжди найсильніший, завжди найсміливіший, завжди найкращий і чудовий! Я безмежно щаслива, що гойдалася на твоїх руках, бажаю їм сил і енергії. Я безмежно вдячна, що завжди можу притулитися до твоїх плечах, бажаю їм здоров'я і молодості. Я неймовірно багата тим, що мені належить твоє серце, йому я бажаю величезного щастя і добробуту. З днем ​​батька, мій улюблений і рідний татусь!

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Дорогий тато, вітаю тебе з днем ​​батька! Ти справді заслуговуєш даного свята, і я хочу побажати тобі всього доброго, позитивного і найкращого. Бажаю сил, як у богатиря, щоб вистачало на всіх нас, цементного здоров'я, мішок щастя на додачу, багато різноманітного відпочинку, позитивних емоцій в колі твоєї родини та грошовий запас, природно нескінченний.

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День батька – це свято, в яке хочеться нагадати, що батько споконвіку і до нинішнього часу був і залишається главою будь-якої сім'ї. У цей день ми бажаємо нашим батькам непорушного і міцного, як алмаз, здоров'я, великого успіху, довголіття і всього найкращого! Зі святом!

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Дорогий тато, вітаю тебе з чудовим святом, з Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, але і мудрим наставником. Завдяки твоїм порадам мені завжди вдавалося не потрапляти в халепу, та й вибиратися зі складних ситуацій було набагато легше. Спасибі тобі за щедрість і турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай всі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм виручає навіть в екстремальних обставинах. Удачі тобі!

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Найчудовішого тата вітаю з Днем батька, будь завжди щасливим і радій життю, будь завжди таким, яким ти є: добрим, чуйним, турботливим і праведним!

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Тато, вітаю тебе з твоїм днем! Так хочу, щоб твої старання завжди винагороджувалися по заслугах. Будь здоровим, задоволеним і радісним!

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Тато, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним, бути справжнім добувачем і залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий!

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Всіх батьків вітаю з їх днем ​​і бажаю відчути на собі всі принади батьківства, на шиї ніжні рученята, на щоці дитячі поцілунки. А в серці ніжні слова!

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Хочу привітати з Днем батька і побажати справжньою батьківської любові та уваги до своїх дітей. Нехай у ваших родинах завжди тепла атмосфера, взаєморозуміння і добробут!

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