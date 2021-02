Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням

Популярна британська блогерка, відома як Місіс Хінч (Mrs Hinch) здивувала фанатів своїми архівними фото, адже ця білявка не просто інфлюенсер, а й справжній мотиватор для тих, хто прагне змінитись!

30-річна блогерка Місіс Хінч (Mrs Hinch) з Великобританії має шалену аудиторію фанатів в Instagram, яка сягає майже 4 мільйонів. Білявка, яку насправді звуть Софі Хінчліфф, вирішила прочинити залаштунки свого життя до того, як вона стала такою популярною. Відзначимо, що жінка ділиться різноманітними лайфхаками для дому, які може повторити кожен.

Останнім часом в Instagram архівні фото стали новим трендом, тож і Місіс Хінч не залишилась осторонь. Жінка продемонструвала, що зуміла позбутись зайвої ваги, про що й не підозрювали чимало її шанувальників.

Фото Софі одразу ж стали неймовірно популярними, і це не дивно. Як зазначила сама блогерка, "ви ніколи не знаєте насправді чиєсь життя, тому завжди будьте добрими". І справді, архівні фото демонструють далеко не струнку білявку, а апетитну брюнетку. Згодом змінився не лише колір волосся, а й вага зірки.

Останні кілька років Місіс Хінч доволі гучно висловлювалась про свою трансформацію, яка зробила її справді щасливою. До того ж, блогерка навіть випустила книгу "Це я" (This Is Me), у якій детально поділилась своєю історією.

"У мене не було реальних проблем з вагою аж до пізнього підліткового віку", – зізналась блогерка. Після того, як у неї було кілька чимало незручних моментів у людних місцях, білявка замислилась над тим, щоб зробити бандажування шлунку.

Для цього вона взяла позику у банку на 6 тисяч фунтів стерлінгів та зважилась на операцію, коли їй виповнився 21 рік. Саме після цього Софі переглянула своє харчування та втратила майже 50 кілограмів.

