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Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням
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Популярна британська блогерка, відома як Місіс Хінч (Mrs Hinch) здивувала фанатів своїми архівними фото, адже ця білявка не просто інфлюенсер, а й справжній мотиватор для тих, хто прагне змінитись!
30-річна блогерка Місіс Хінч (Mrs Hinch) з Великобританії має шалену аудиторію фанатів в Instagram, яка сягає майже 4 мільйонів. Білявка, яку насправді звуть Софі Хінчліфф, вирішила прочинити залаштунки свого життя до того, як вона стала такою популярною. Відзначимо, що жінка ділиться різноманітними лайфхаками для дому, які може повторити кожен.
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Останнім часом в Instagram архівні фото стали новим трендом, тож і Місіс Хінч не залишилась осторонь. Жінка продемонструвала, що зуміла позбутись зайвої ваги, про що й не підозрювали чимало її шанувальників.
Фото Софі одразу ж стали неймовірно популярними, і це не дивно. Як зазначила сама блогерка, "ви ніколи не знаєте насправді чиєсь життя, тому завжди будьте добрими". І справді, архівні фото демонструють далеко не струнку білявку, а апетитну брюнетку. Згодом змінився не лише колір волосся, а й вага зірки.
Останні кілька років Місіс Хінч доволі гучно висловлювалась про свою трансформацію, яка зробила її справді щасливою. До того ж, блогерка навіть випустила книгу "Це я" (This Is Me), у якій детально поділилась своєю історією.
"У мене не було реальних проблем з вагою аж до пізнього підліткового віку", – зізналась блогерка. Після того, як у неї було кілька чимало незручних моментів у людних місцях, білявка замислилась над тим, щоб зробити бандажування шлунку.
Для цього вона взяла позику у банку на 6 тисяч фунтів стерлінгів та зважилась на операцію, коли їй виповнився 21 рік. Саме після цього Софі переглянула своє харчування та втратила майже 50 кілограмів.
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