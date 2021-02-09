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Відома блогерка показала старі фото і шокувала своїм перевтіленням

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Блогерка показала своє перевтілення - фото 1
Блогерка показала своє перевтілення / instagram.com/mrshinchhome

Популярна британська блогерка, відома як Місіс Хінч (Mrs Hinch) здивувала фанатів своїми архівними фото, адже ця білявка не просто інфлюенсер, а й справжній мотиватор для тих, хто прагне змінитись!

30-річна блогерка Місіс Хінч (Mrs Hinch) з Великобританії має шалену аудиторію фанатів в Instagram, яка сягає майже 4 мільйонів. Білявка, яку насправді звуть Софі Хінчліфф, вирішила прочинити залаштунки свого життя до того, як вона стала такою популярною. Відзначимо, що жінка ділиться різноманітними лайфхаками для дому, які може повторити кожен.

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Останнім часом в Instagram архівні фото стали новим трендом, тож і Місіс Хінч не залишилась осторонь. Жінка продемонструвала, що зуміла позбутись зайвої ваги, про що й не підозрювали чимало її шанувальників.

instagram.com/mrshinchhome - фото 446950
instagram.com/mrshinchhome

Фото Софі одразу ж стали неймовірно популярними, і це не дивно. Як зазначила сама блогерка, "ви ніколи не знаєте насправді чиєсь життя, тому завжди будьте добрими". І справді, архівні фото демонструють далеко не струнку білявку, а апетитну брюнетку. Згодом змінився не лише колір волосся, а й вага зірки.

instagram.com/mrshinchhome - фото 446947
instagram.com/mrshinchhome

Останні кілька років Місіс Хінч доволі гучно висловлювалась про свою трансформацію, яка зробила її справді щасливою. До того ж, блогерка навіть випустила книгу "Це я" (This Is Me), у якій детально поділилась своєю історією.

instagram.com/mrshinchhome - фото 446946
instagram.com/mrshinchhome

"У мене не було реальних проблем з вагою аж до пізнього підліткового віку", – зізналась блогерка. Після того, як у неї було кілька чимало незручних моментів у людних місцях, білявка замислилась над тим, щоб зробити бандажування шлунку.

Для цього вона взяла позику у банку на 6 тисяч фунтів стерлінгів та зважилась на операцію, коли їй виповнився 21 рік. Саме після цього Софі переглянула своє харчування та втратила майже 50 кілограмів.

instagram.com/mrshinchhome - фото 446948
instagram.com/mrshinchhome
instagram.com/mrshinchhome - фото 446949
instagram.com/mrshinchhome

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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