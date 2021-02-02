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Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)
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Американку покинули через те, що вона була "надто товстою", а тепер вона підкорює серця своєю вродою та ефектною фігурою. Ловіть порцію мотивації!
Маріам Бланко з Техасу ще кілька років тому боялась виходити з дому та постійно переймалась через те, що її коханий вважав її товстою. На той час дівчина важила трохи більше як 220 фунтів (майже 100 кг). Навіть близькі стурбовано поглядали на американку, коли вона вкотре їла щось солодке. Врешті Маріам розійшлась через це зі своїм хлопцем та відправилась на канікули до родини.
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"Це був День Подяки, у нас була сімейна фотосесія. Я побачила знімки і була шокована. Я надто захопилась і збиралась це припинити. Я була надто сором'язлива, щоб ходити у тренажерний зал, тому почала займатись вдома. Я хвилювалась, що всі будуть дивитись на мене і думати "ти надто товста, щоб ходити у спортзал", – зізналась Маріам.
Але навіть зміна раціону та фізичні навантаження дозволили дівчині схуднути майже на 30 кілограмів за перші три місяці.
Сьогодні Міріам важить близько 70 кілограмів завдяки м'язовій масі, а також повністю задоволена своїм виглядом. Тому не дивно, що у красуні не лише покращились самооцінка та здоров'я, а й ситуація в особистому житті.
"Я була в гостях у сім'ї і вона казали: "Ого, ти схудла? Маєш чудовий вигляд". Мені дуже подобається бачити реакцію тих людей, які застали мене в іншій вазі", – ділиться модель.
Також зміна життя надихнула Маріам завести профіль на OnlyFans, адже тепер вона не соромиться своєї фігури, а також має додатковий дохід.
"Якби мій колишній опинився переді мною, сподіваюсь, він би зрозумів свою помилку. Я набагато щасливіша, аніж раніше. Я хочу, щоб була для людей мотивацією, щоб вони знали, що теж можуть зробити це", – додала фітоняшка.
Джерело всіх фото: instagram.com/miss_fit_blanco
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