Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+)

  • 129
ФІтоняшка надихає історією схуднення - фото 1
ФІтоняшка надихає історією схуднення / instagram.com/miss_fit_blanco

Американку покинули через те, що вона була "надто товстою", а тепер вона підкорює серця своєю вродою та ефектною фігурою. Ловіть порцію мотивації!

Маріам Бланко з Техасу ще кілька років тому боялась виходити з дому та постійно переймалась через те, що її коханий вважав її товстою. На той час дівчина важила трохи більше як 220 фунтів (майже 100 кг). Навіть близькі стурбовано поглядали на американку, коли вона вкотре їла щось солодке. Врешті Маріам розійшлась через це зі своїм хлопцем та відправилась на канікули до родини.

І ще: Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)

"Це був День Подяки, у нас була сімейна фотосесія. Я побачила знімки і була шокована. Я надто захопилась і збиралась це припинити. Я була надто сором'язлива, щоб ходити у тренажерний зал, тому почала займатись вдома. Я хвилювалась, що всі будуть дивитись на мене і думати "ти надто товста, щоб ходити у спортзал", – зізналась Маріам.

Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445965

Але навіть зміна раціону та фізичні навантаження дозволили дівчині схуднути майже на 30 кілограмів за перші три місяці.

Сьогодні Міріам важить близько 70 кілограмів завдяки м'язовій масі, а також повністю задоволена своїм виглядом. Тому не дивно, що у красуні не лише покращились самооцінка та здоров'я, а й ситуація в особистому житті.

Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445968

"Я була в гостях у сім'ї і вона казали: "Ого, ти схудла? Маєш чудовий вигляд". Мені дуже подобається бачити реакцію тих людей, які застали мене в іншій вазі", – ділиться модель.

Також зміна життя надихнула Маріам завести профіль на OnlyFans, адже тепер вона не соромиться своєї фігури, а також має додатковий дохід.

Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445966

"Якби мій колишній опинився переді мною, сподіваюсь, він би зрозумів свою помилку. Я набагато щасливіша, аніж раніше. Я хочу, щоб була для людей мотивацією, щоб вони знали, що теж можуть зробити це", – додала фітоняшка.

Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445967
Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445969
Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445964
Надто товста: ця дівчина стала гарячою фітоняшкою після розлучення (18+) - фото 445970

Джерело всіх фото: instagram.com/miss_fit_blanco

Читайте також: Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • 28 cічня, 16:20
  • 940
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9605
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2793910
Загрузка...
Новини