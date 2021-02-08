Австралійка вразила схудненням і стала реальною Барбі (фото)

Дівчина з Австралії ще з дитинства захоплювалась Барбі, але у дорослому віці вирішила змінити своє життя так, щоб бути схожою на улюблену ляльку. І їй це вдалось!

36-річна австралійка Кейла Лавендер настільки обожнює Барбі, що сьогодні сама має такий же вигляд. Ще донедавна жінка мала доволі пухкенькі форми, але за останні два роки позбулась понад 90 кілограмів, щоб ще більше нагадувати популярну ляльку, якою була одержима ще з дитячого віку.

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Насправді така любов до іграшки була зумовлена тим, що навіть маленькою Кейла мала зайву вагу.

"У мене було понад 200 ляльок, оскільки мої батьки використовували їх у якості стимулу, щоб я сіла на дієту та схудла", – пояснює жінка.

Хай там як, але сьогодні вона мешкає у Лас-Вегасі та активно веде профіль в соцмережі Instagram, де має понад 18 тисяч підписників. А все тому, що Кейла з радістю ділиться своїм перевтіленням та надихає інших працювати над собою.

"Мені потрібно було два місця у транспорті, подовжувач ременя безпеки, це було жахливо і мені необхідний був дзвіночок, щоб прокинутись", – зізнається дівчина.

Раніше вона регулярно сиділа на дієтах, але їй нічого не допомагало. Тож у 2018 році вона прийняла рішення зменшити шлунок. Після хірургічного втручання "Барбі" отримала план харчування та фізичних навантажень від лікарів, що й дозволило змінити життя.

"Я нарешті насолоджуюсь своїм життям без будь-яких фізичних обмежень. У відпустці я завжди почувалась тим, хто заважає групі розважатись, бо я не могла далеко йти або просто була осторонь заходів. Але не тепер", – підсумувала Кейла.

Джерело всіх фото: instagram.com/wls_barbie

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